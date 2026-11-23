Mercedes Funes protagonizó un desopilante momento que decidió compartir con sus seguidores en las redes sociales. La actriz publicó un video en blanco y negro en el que aparece recostada y atravesando un ataque de risa que no logra controlar, una situación que terminó provocándole vergüenza, pero que también quiso mostrar públicamente.

En las imágenes, la artista intenta contener las carcajadas en varias oportunidades, se tapa la boca con las manos, agacha la cabeza y vuelve a tentarse una y otra vez. La escena dura casi 50 segundos y deja en evidencia que, por más que lo intenta, no consigue recuperar la seriedad.

Para evitar cualquier interpretación equivocada sobre su comportamiento, Funes decidió acompañar la publicación con una contundente aclaración: “No estoy ni borracha ni drogada. Cuando me empiezo a tentar simplemente no puedo parar”.

LA CONFESIÓN DE MERCEDES FUNES TRAS MOSTRAR SU ATAQUE DE RISA

Lejos de intentar ocultar el episodio, la actriz reconoció que volver a mirar las imágenes le genera exactamente la misma reacción que experimentó cuando fueron grabadas.

“Me doy vergüenza pero lo tenía que compartir porque lo veo y me empiezo a tentar de nuevo”, escribió junto al video.

Crédito: Instagram

Durante la grabación, Funes aparece con anteojos y una remera clara, recostada sobre unas almohadas. Aunque intenta recuperar la compostura, cada movimiento parece desencadenar una nueva carcajada.