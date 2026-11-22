La actriz Vanessa Hudgens decidió compartir con sus seguidores un aspecto de su vida después de convertirse en madre de dos hijos. A través de TikTok, mostró cómo fue su primera experiencia con un tratamiento estético que busca mejorar la firmeza de la piel en distintas zonas del cuerpo, entre ellas el rostro, el cuello y el abdomen.

La protagonista de High School Musical está casada con el beisbolista Cole Tucker, con quien tuvo a sus dos hijos. El primero nació en julio de 2024 y la segunda llegó en noviembre de 2025.

Desde entonces, la artista mostró algunos detalles de su recuperación posparto, aunque siempre procuró mantener la intimidad de su familia. De hecho, ninguno de los dos hizo públicos los nombres ni los rostros de los pequeños.

(Foto: Instagram @vanessahudgens)

EL PROCEDIMIENTO ESTÉTICO QUE SE HIZO VANESSA HUDGENS

En el video que publicó en TikTok, Vanessa Hudgens contó que aprovechó un momento sin sus hijos para dedicarse tiempo a sí misma y probar un nuevo procedimiento. “Por fin tuve un momento lejos de los niños, y mamá se está dando un gusto con un nuevo tratamiento”, comentó la actriz de 37 años.

Luego, explicó qué la llevó a realizarse el tratamiento y señaló los cambios que notó en su cuerpo después de los embarazos. “Porque después de dos bebés, mi abdomen ya no es el de antes”, expresó. Además, identificó el procedimiento como Everesse y detalló que está orientado a recuperar la firmeza de la piel.

Vanessa Hudgens apuesta por un procedimiento estético post-embarazo (Video: TikTok)

Durante la grabación, la exestrella de Disney mostró parte de la sesión, en la que una especialista utilizó un dispositivo que deslizó sobre distintas zonas de su cuerpo. Antes de comenzar, también hizo hincapié en las características del tratamiento: “Como dije, no hay agujas ni necesitas tiempo de recuperación”.

Una vez finalizado el procedimiento, Vanessa compartió su primera evaluación y se mostró conforme con la experiencia. “Fue muy fácil y rápido, y no hay enrojecimiento”, aseguró. Por último, manifestó sus expectativas por los resultados, que podrían hacerse más visibles con el paso del tiempo.