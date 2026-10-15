A tres años y medio del nacimiento de sus mellizos, Hilary Swank anunció que está embarazada nuevamente. La actriz de 52 años compartió una inesperada publicación en su cuenta de Instagram donde anunció la llegada de su tercer hijo para el próximo mes de diciembre.

“Mucha gente me ha preguntado cuál es mi próximo proyecto; este se lanza en diciembre”, escribió Hilary en la descripción que estaba junto a un video.

En las imágenes se puede ver únicamente la figura fluorescente de dos adultos y dos niños bailando y, una de ellas, tiene un pequeña figura en la panza.

El anuncio de Hilary Swank en redes sociales (Foto: Instagram @hilaryswank)

HILARY SWANK FUE MADRE DE MELLIZOS EN 2023

En abril de 2023, Hilary Swank se convirtió en madre por primera vez, tres meses antes de cumplir los 49 años. En ese entonces, recibió a sus mellizos llamados Ohm y Aya, fruto de su relación con el empresario Philip Schneider con quien se casó en 2018, en un bosque cerca de la localidad de Carmel, en California.

Schneider es el segundo esposo de la actriz quien estuvo casada entre 1997 y 2007 con el actor Chad Lowe, hermano a su vez del también intérprete Rob Lowe. Además, estuvo comprometida con el extenista colombiano Rubén Torres, al que conoció en 2015 en Nueva York a través de una amiga común.

Desde que fue madre, Swank se convirtió en defensora de leyes importantes para las familias, y en California ha defendido la aprobación de la ley AB1901. Ademas, la actriz se ha asociado con empresas de pañales sostenibles y ha sido portavoz de la causa de cientos de miles de padres del Estado estadounidense.