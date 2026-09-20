Una mujer mantiene durante meses la mentira de que está embarazada. Cuando llega la fecha que había anunciado para el nacimiento, abandona el hospital donde trabaja llevando consigo una bebé que no es su hija. El caso que Un hijo propio lleva a Netflix ocurrió realmente en México en 2009 y se convirtió entonces en un escándalo mediático.

El documental estrenado recientemente se encuentra entre lo más visto del gigante del streaming en Argentina.

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Está dirigido por la cineasta chilena Maite Alberdi, dos veces nominada al Oscar por El agente topo y La memoria infinita, y combina testimonios de los involucrados con reconstrucciones protagonizadas por actores.

De qué trata Un hijo propio

La protagonista es Eleonor Alejandra Marín Mendoza, una empleada administrativa del Hospital General de México que deseaba convertirse en madre y había atravesado varias pérdidas de embarazos.

El caso que Un hijo propio lleva a Netflix ocurrió realmente en México en 2009 y se convirtió entonces en un escándalo mediático.

Después de otro intento fallido, decidió no contar lo ocurrido y continuó comportándose frente a su esposo y su familia como si todavía esperara un hijo. Para hacer creíble la historia, aumentó considerablemente de peso, utilizó ropa holgada y llegó a celebrar un baby shower.

La mentira tenía una fecha límite. Alejandra había anunciado que su hijo nacería el 17 de junio de 2009.

El tráiler oficial de Un Hijo Propio, en Netflix.

Ese día acudió al Hospital General de México y terminó saliendo del edificio con una bebé recién nacida. Horas después, la policía localizó a Alejandra, a su esposo y a la pequeña en un hotel. La niña fue recuperada ilesa y devuelta a sus padres.

Las dos versiones sobre el robo de la bebé

Uno de los puntos centrales es que las protagonistas ofrecen relatos diferentes sobre lo sucedido.

Alejandra sostuvo que había conocido previamente a Mayra y que esta había considerado entregarle a su hija.

Mayra rechaza esa versión y asegura que conoció a Alejandra en el hospital, donde esta se presentó como una trabajadora que realizaba encuestas. Cuando se alejó momentáneamente de la habitación, su hija desapareció.

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Las cámaras de seguridad registraron a Alejandra abandonando el establecimiento. La investigación permitió identificarla rápidamente porque era trabajadora del propio hospital.

Qué pasó con Alejandra Marín después del caso

Alejandra fue procesada por la sustracción y posteriormente condenada a 13 años de prisión. Su esposo también fue detenido inicialmente, pero terminó absuelto después de que no se demostrara su participación en la planificación del delito.

Uno de los puntos centrales es que las protagonistas ofrecen relatos diferentes sobre lo sucedido.

Marín cumplió su condena en el penal de Santa Martha Acatitla y recuperó la libertad en enero de 2024. Alberdi pudo acercarse a ella durante su paso por prisión y utilizó su testimonio como uno de los ejes de la película.

La directora pone además el foco en las pérdidas gestacionales que había atravesado Alejandra y en la presión familiar y social alrededor de la maternidad, sin utilizar esas circunstancias para justificar el delito.

Cómo es el reparto de Un hijo propio

Además de los testimonios de las personas reales involucradas, el documental utiliza actores para reconstruir distintos momentos del caso.