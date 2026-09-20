Los trucos caseros para mantener limpio y agradable el interior del auto se multiplicaron en los últimos años y uno de los más sencillos requiere un objeto que prácticamente todos tienen en casa: un broche de madera para colgar la ropa.

La técnica consiste en colocar el broche en una de las rejillas del aire acondicionado del auto después de aplicarle unas pocas gotas de perfume, esencia o aromatizante. Cuando se enciende la ventilación, el flujo de aire ayuda a distribuir el aroma por todo el habitáculo.

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El secreto está en el material. A diferencia de los broches de plástico, la madera es porosa y puede absorber una pequeña cantidad de líquido, reteniendo el perfume para luego liberarlo progresivamente. Así, funciona como una suerte de difusor casero.

La ubicación también cumple un papel fundamental. Al engancharlo directamente sobre una salida de ventilación, el aire atraviesa o circula alrededor de la madera y dispersa el aroma por el interior. Cuanto mayor sea la intensidad del ventilador, más rápidamente se percibirá la fragancia.

Para qué sirve poner un broche en el aire acondicionado del auto

De esta manera, un objeto económico y reutilizable puede reemplazar temporalmente a los clásicos aromatizantes que se cuelgan del espejo retrovisor o se colocan sobre las rejillas. Además, cuando el aroma pierde intensidad, es posible volver a colocar unas gotas en el mismo broche.

Cómo poner un broche en el aire acondicionado del auto

El procedimiento es sencillo, pero hay que evitar empapar la madera. Un exceso de líquido puede terminar goteando sobre la rejilla, la consola central o el tablero, donde determinados perfumes, aceites o esencias pueden afectar algunos materiales y terminaciones.

Para probar este truco correctamente se recomienda:

Utilizar un broche de madera limpio y completamente seco .

Aplicar unas pocas gotas de perfume o esencia sobre la madera.

Esperar unos instantes para que el líquido sea absorbido antes de colocarlo.

Sujetarlo firmemente a una de las rejillas de ventilación .

Comprobar que no impida orientar o cerrar la salida de aire .

Evitar colocarlo cerca de botones o comandos que el conductor necesite utilizar.

Si el aroma resulta demasiado intenso, retirar el broche y ventilar el habitáculo.

Para qué sirve poner un broche en el aire acondicionado del auto

También conviene extremar las precauciones con los aceites concentrados. Algunos productos aromáticos pueden afectar plásticos, revestimientos y superficies del tablero si entran en contacto directo con ellos, especialmente cuando permanecen allí durante un período prolongado. Por eso, el objetivo es impregnar ligeramente la madera y no dejarla saturada de líquido.

Otro punto importante es elegir una fragancia que no resulte invasiva. El habitáculo de un vehículo es un espacio reducido y cerrado, por lo que una cantidad que parece pequeña puede generar un aroma muy intenso cuando el aire acondicionado permanece encendido durante varios minutos.

El broche no elimina los malos olores del aire acondicionado

Aunque este método permite perfumar el habitáculo, hay una diferencia importante: el broche funciona como aromatizador, pero no soluciona las causas de un mal olor proveniente del sistema de climatización.

Si al encender el aire acondicionado aparece persistentemente un olor a humedad, encierro o similar al de una prenda mojada, el problema puede estar en otra parte. La condensación que se genera en el evaporador puede dejar humedad acumulada y favorecer, con el tiempo, la aparición de bacterias y moho.

Para qué sirve poner un broche en el aire acondicionado del auto

El filtro de habitáculo del auto también merece atención. Su función es retener polvo, polen y otras partículas antes de que el aire llegue al interior del vehículo. Cuando está muy sucio, húmedo o lleva demasiado tiempo sin reemplazarse, puede contribuir a generar olores desagradables y reducir el flujo de ventilación.

Por eso, si el olor desagradable aparece cada vez que se enciende el climatizador y vuelve rápidamente aunque se utilicen aromatizantes, lo conveniente es buscar el origen en lugar de intentar taparlo con perfume. Revisar el filtro de habitáculo, el drenaje de condensación y el evaporador permite determinar si el sistema necesita mantenimiento o una limpieza específica.