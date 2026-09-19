La repentina internación de Mirtha Legrand el viernes por un agravamiento de su cuadro respiratorio despertó los peores fantasmas, y como su reemplazo natural Juana Viale se refirió a la situación en La Noche de Mirtha.

“Otro sábado que estoy acá acompañandolos mientras la abuela se termina de recuperar”, saludó Juana.

Más allá de las concisa frase, la música de fondo festiva y el ánimo jovial de Viale indicaban que no había de qué preocuparse.

Claro que el programa se grabó el viernes, y que una vez finalizada la jornada Juana fue hasta el Mater Dei a visitar a Mirtha.

Cómo sigue Mirtha Legrand

El comunicado del Sanatorio del viernes decía: “La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanaronio por presentar, un cuadro compatible con neumopatia. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamniento y los controles correspondientes”.

Este sábado Marcela Tinayre, hija de Mirtha, lo replicó en las redes sociales, y se espera que recién el lunes haya un nuevo parte médico.

Sin embargo, en las últimas horas Ángel de Brito aseguró que los médicos detectaron la bacteria que afectaba a la Chiqui, y en Secretos Verdaderos destacaron que Mirtha Legrand “está estable y sin fiebre”.