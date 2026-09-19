Julieta Poggio sufrió un accidente en las grabaciones MasterChef Celebrity. La ex Gran Hermano se quemó la mano el segundo día frente a las hornallas del programa de Telefé y mostró en sus redes sociales una imagen en la que se la ve vendada.

Junto a la foto, escribió con humor: “Segundo día. Quem-hada”, acompañando la frase con emojis relacionados con la cocina y las hadas. En diálogo con Cortá por Lozano, la actriz contó qué ocurrió y reconoció que, de alguna manera, esperaba que algo así pudiera pasarle.

Julieta Poggio mostró cómo quedó su mano tras quemarse en Masterchef Celebrity (Foto: Instagram/@poggiojulieta).

“Me quemé un poquito. Yo sabía que me iba a pasar igual”, relató la actriz, quien incluso mostró la ampolla que le quedó producto del accidente. Según explicó, la lesión se produjo mientras utilizaba aceite caliente para freír. “Tengo que estar un poco más ordenada en la cocina”, admitió entre risas.

Julieta Poggio mostró cómo le quedó la mano tras quemarse en Masterchef Celebrity (Foto: captura de Telefé).

La imagen de la quemadura también le generó impresión a la propia Juli. “Me bajó un poco la presión de verla”, reconoció al mostrar cómo había quedado su mano. Además, aseguró que la experiencia le dejó una enseñanza y que, después de lo ocurrido, tendrá todavía más cuidado durante las próximas jornadas de grabación.

JULIETA POGGIO HABLÓ DE SU DEBUT EN MASTERCHEF CELEBRITY

Más allá del accidente, Juli Poggio se mostró muy entusiasmada con su participación en MasterChef Celebrity y contó cómo está viviendo el desafío de pasar de mirar el programa desde su casa a convertirse en una de sus participantes.

Julieta Poggio mostró cómo le quedó la mano tras quemarse en Masterchef Celebrity (Foto: captura de Telefé).

“Es muy distinto estar acá que verlo por la tele, vivirlo totalmente”, explicó. La actriz también describió la presión que siente durante las pruebas, especialmente por el tiempo disponible para completar cada preparación. “Es desesperante, la verdad, no encontrar la vajilla, el tiempo te corre muy rápido.Estoy feliz. El grupo es muy lindo”.

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