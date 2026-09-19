Scons de jamón y queso a la freidora de aire: la innovadora receta de Jimena Monteverde

Los scons de jamón y queso son una alternativa ideal para resolver una merienda, preparar una picada o sumar algo salado a la mesa sin necesidad de encender el horno. Además, pueden hacerse fácilmente en la freidora de aire.

La cocinera Jimena Monteverde compartió una versión express que combina harina leudante, jamón cocido, queso y manteca. El resultado son scons dorados por fuera y tiernos por dentro, con una preparación sencilla.

Uno de los puntos fuertes de esta receta es el tiempo: una vez preparada la masa y cortadas las porciones, los scons necesitan solo 15 minutos de cocción a 200 °C.

No tienen que confundirse con los chipá, ya que la preparación es diferente en función de los ingredientes que llevan ambas recetas. Por ejemplo, la típica panificación paraguaya tiene harina o fécula de mandioca (en algunos casos incluso se puede usar fécula de maíz o maicena), mientras que los scons tienen harina leudante como materia prima preponderante.

Los panificados están entre las especialidades de Jimena Monteverde, quien en sus redes sociales (tiene 1,6 millón de seguidores en Instagram) ofrece un amplio menú de recetas fáciles y rendidoras. La cocinera, de 53 años, contó recientemente que su primer proyecto culinario fue la fabricación de alfajores artesanales que ella misma vendía en un kiosco.

Comensales 4 Ingredientes 400 gramos de harina leudante.

gramos de harina leudante. 100 gramos de jamón cocido.

gramos de jamón cocido. 250 gramos de queso pategrás o sardo rallado.

gramos de queso pategrás o sardo rallado. Un huevo.

huevo. 150 gramos de manteca.

gramos de manteca. Una pizca sal.

pizca sal. 75 cc leche cortada con jugo de limón.

Procedimiento para los scons de jamón y queso

En un bowl colocar la harina junto con el jamón picado, el queso rallado, el huevo, la sal y la manteca pomada. Mezclar. Agregar la leche previamente cortada con un poco de jugo de limón y unir hasta formar una masa. Estirar la masa con las manos (“no hace falta usar el palote”, aclara la cocinera) hasta darle el grosor deseado (“tiene que quedar gruesita”, de acuerdo al consejo de Jimena Monteverde) y cortar en triángulos. Cocinar en la freidora de aire , en modo Pastelería u Hornear, a 200 °C durante 15 minutos.

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