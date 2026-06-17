La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya se vive con intensidad y, además de las cábalas y las reuniones con amigos, hay una receta que se perfila como una de las favoritas para acompañar los partidos de la Selección Argentina: las papas bravas hechas en freidora de aire.

Fáciles, económicas y mucho más livianas que las fritas tradicionales, son una excelente alternativa para disfrutar durante los 90 minutos sin pasar horas en la cocina.

Papas bravas en freidora de aire: la receta ideal para ver a Argentina en el Mundial 2026 (Foto IA)

Cómo hacer papas bravas en freidora de aire

Ingredientes

4 papas medianas

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharadita de pimentón dulce

1 cucharadita de pimentón picante (opcional)

Sal a gusto

Pimienta a gusto

Para la salsa brava

200 gramos de tomate triturado

1 cucharada de aceite de oliva

1 cucharadita de pimentón

1 diente de ajo picado

Ají molido a gusto

Sal

Paso a paso

Lavar bien las papas y cortarlas en cubos medianos. Colocarlas en un bowl y mezclarlas con aceite, sal, pimienta y los pimentones. Llevarlas a la freidora de aire a 200°C durante 20 a 25 minutos. A mitad de cocción, moverlas para que se doren de manera pareja. Mientras tanto, preparar la salsa rehogando el ajo en aceite y agregando el tomate triturado, el pimentón y los condimentos. Cocinar durante 10 minutos hasta que tome consistencia. Servir las papas recién hechas con la salsa por encima o aparte para mojar.

El snack ideal para alentar a Argentina

Las papas bravas se convirtieron en una tendencia durante los grandes eventos deportivos porque permiten preparar una picada caliente en pocos minutos y con ingredientes accesibles.

Además, la freidora de aire reduce considerablemente el uso de aceite y logra una textura crocante que las vuelve irresistibles para compartir durante los encuentros mundialistas.

Mientras la Scaloneta busca seguir avanzando en el Mundial 2026, esta receta puede convertirse en la compañera perfecta para disfrutar cada partido desde casa.