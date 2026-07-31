La gastronomía peruana es reconocida en todo el mundo por la riqueza de sus sabores y la variedad de sus recetas tradicionales. Entre sus preparaciones más emblemáticas también sobresalen los postres, y uno de los más representativos es el suspiro limeño, una creación que combina dulzura, cremosidad y un delicado merengue.

Considerado un verdadero ícono de la repostería de Perú, este clásico suele servirse en copas individuales y se caracteriza por el contraste entre una base de manjar blanco y una cobertura de merengue italiano aromatizado con vino de Oporto. Su aspecto elegante y su intenso sabor lo convirtieron en una receta popular tanto dentro como fuera del país.

A pesar de su sofisticada presentación, el suspiro limeño puede prepararse en casa con ingredientes fáciles de conseguir. La clave está en respetar los tiempos de cocción y lograr el equilibrio justo entre la crema y el merengue, dos elaboraciones que se complementan a la perfección.

El origen del suspiro limeño

La historia del suspiro limeño se remonta al siglo XIX en la ciudad de Lima. La versión más aceptada atribuye su creación a la cocinera peruana Amparo Ayarza, quien elaboró este postre con la colaboración de su esposo, el poeta José Gálvez Barrenechea.

Qué es y qué lleva el suspiro limeño, el mejor postre que ofrece la cocina peruana. Foto: Paulina Cocina

Fue precisamente él quien bautizó la preparación como “Suspiro a la Limeña”, inspirado en la suavidad y ligereza del merengue. Según la tradición, aseguró que era “dulce y suave como el suspiro de una mujer”, una frase que terminó dando identidad a uno de los postres más famosos de Perú.

Con el paso de los años, la receta trascendió las fronteras peruanas y hoy puede encontrarse en restaurantes especializados en cocina latinoamericana de todo el mundo. Además, el suspiro limeño es considerado uno de los grandes símbolos del patrimonio gastronómico peruano por su valor histórico y cultural.

Qué lleva y cómo se prepara

La base del suspiro limeño está elaborada con leche condensada, crema de leche y yemas de huevo, que se cocinan lentamente hasta obtener una crema espesa, suave y sedosa. Una vez lista, la preparación se deja enfriar antes de servirla en copas o vasos individuales.

La cobertura consiste en un merengue italiano, preparado con claras de huevo y un almíbar caliente de azúcar y vino de Oporto. Al incorporar el almíbar en forma de hilo sobre las claras batidas se consigue un merengue firme, brillante y estable, una de las características distintivas del postre.

Para finalizar, se coloca una generosa capa de merengue sobre la crema y se espolvorea con canela molida, que aporta aroma y un toque especiado. También puede decorarse con una rama de canela o hojas de menta, logrando una presentación elegante que realza uno de los grandes clásicos de la repostería peruana.

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