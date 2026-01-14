El ceviche es mucho más que un plato fresco para los días de calor: es una receta tradicional de la cocina peruana en la que cada detalle importa para lograr un resultado óptimo: desde el corte del pescado hasta el orden en que se mezclan los ingredientes.

En esta versión clásica, el protagonista es el lenguado bien fresco, acompañado por limón, cilantro y el característico mosto vegetal que aporta profundidad sin tapar el sabor del pescado.

La receta corresponde al chef Jhon Ventura, referente de la cocina peruana contemporánea, y respeta la lógica tradicional del ceviche: poco tiempo, producto de calidad y ejecución limpia. El resultado es un plato liviano, intenso y equilibrado, que se completa con batata glaseada, chips crocantes y maíz chulpi para sumar contrastes.

Ingredientes para el ceviche con lenguado

Para el ceviche

180 g de lenguado.

30 g de cebolla morada en plumas.

40 g de mosto.

70 cc de jugo de limón.

3 g de pichicata (mixtura de sal, pimienta y ajinomoto).

2 g de picante.

2 g de cilantro.

1 g de rocoto.

Una hoja de lechuga.

10 g de batata glaseada.

2 g de chips de batata.

2 g de maíz chulpi.

Para el mosto

1 kg de apio.

100 g de jengibre

80 g de ajos pelados.

1 litro de agua.

Para la batata glaseada

1 kg de batata.

1,2 kg de azúcar.

1 ½ lata de gaseosa de naranja.

Canela y clavo de olor, s/n.

Para la batata chips

1 o 2 batatas.

Ajo en polvo, s/n.

Aceite de oliva, s/n.

Sal, s/n.

Ceviche, un plato insignia de Perú. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Cortar el lenguado en cubos y colocar en un bowl. Agregar la pichicata, el cilantro y el rocoto, y mixturar. Luego sumar el mosto y volver a mixturar. Incorporar el jugo de limón, mixturar nuevamente, agregar la cebolla y el picante, y servir. Para el mosto, colocar todos los ingredientes en la licuadora y procesar hasta que quede bien integrado. Para las batatas chips, cortar las batatas en rodajas bien finas, disponerlas en una placa para horno, sazonar con aceite de oliva, pimienta y ajo en polvo, y llevar al horno durante 10 a 15 minutos, hasta que estén doradas. Para la batata glaseada, cortar las batatas en rodajas más bien gruesas. En una olla, colocar la gaseosa de naranja junto con el azúcar, las especias y las batatas. Cocinar a fuego medio durante unos 30 minutos. Para el emplatado, acompañar el ceviche con una hoja de lechuga, batata glaseada, chips de batata y maíz chulpi.

