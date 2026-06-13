Felipe Fort generó una ola de preguntas entre sus casi un millón de seguidores después de publicar una historia en Instagram con una frase tan corta como contundente: “Me borro IG. Cualquier cosa al WPP”. Sin dar explicaciones ni contexto, el hijo de Ricardo Fort desapareció de la plataforma donde comparte su vida cotidiana desde hace años.

La publicación comenzó a circular rápidamente en cuentas de espectáculos y encendió las alarmas de quienes siguen de cerca cada movimiento del joven heredero. Nadie esperaba el anuncio: días antes, Felipe había compartido con total normalidad entrenamientos, viajes y momentos junto a su hermana Marta Fort, sin ninguna señal de que algo estaba por cambiar.

EL MENSAJE QUE DEJÓ A TODOS SIN RESPUESTAS

Lo que más desconcertó a sus seguidores no fue solo la decisión, sino la forma. No hubo un video explicativo, ni un comunicado, ni un vivo de despedida. Solo una frase, sin mayúsculas, derivando cualquier contacto al WhatsApp.

Felipe Fort dejó IG. Fuente Instagram: @felipe_fort_ Por: Captura

Esa economía de palabras generó interpretaciones de todo tipo: algunos creyeron que se trata de una pausa temporal para desconectarse de la exposición constante; otros no descartan que sea una despedida definitiva de la plataforma.

No es la primera vez que una figura pública decide alejarse de Instagram en busca de mayor privacidad. Pero cuando el apellido es Fort, cualquier movimiento —por mínimo que sea— despierta repercusión inmediata. Felipe se convirtió en uno de los influencers más observados de su generación, en parte por el peso simbólico de ser hijo de uno de los personajes más recordados de la televisión argentina.

FELIPE FORT, UNA PRESENCIA QUE VA MÁS ALLÁ DE LAS REDES

Más allá del misterio que rodea esta decisión, lo cierto es que Felipe Fort construyó en Instagram un espacio propio que excede la sombra de su padre. Allí documentó su transformación física, sus viajes al exterior, sus proyectos laborales y el vínculo con Marta, su hermana melliza, con quien comparte tanto la vida pública como la herencia emocional de Ricardo.

Felipe Fort dejó IG Por: Captura

Por ahora, no hay declaraciones adicionales ni confirmación de si la cuenta será eliminada o simplemente pausada. Sus seguidores permanecen atentos y la incógnita sigue abierta. En las redes, el silencio de Felipe Fort ya habla por sí solo.