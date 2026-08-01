A un mes de la tragedia que conmocionó a Venezuela, Lucas Trejo reapareció en sus redes sociales con una carta cargada de dolor y emoción. El defensor argentino, que perdió a su esposa Yanina Maranella y a sus hijos Aarón y Ainhoa durante los terremotos que provocaron el derrumbe de un edificio en La Guaira, les dedicó un sentido homenaje.

El futbolista, de 38 años y oriundo de Córdoba, recordó el dramático momento que atravesó cuando participó personalmente en la búsqueda de su familia entre los escombros del edificio colapsado en Playa Grande.

EL CONMOVEDOR RELATO DE LUCAS TREJO SOBRE LA MUERTE DE SU FAMILIA

En su publicación, Trejo confesó que vivió el episodio más doloroso de su vida y describió la desesperación que sintió durante las tareas de rescate.

"Hace un mes me tocaba vivir el peor momento de mi vida, lo único que me aterraba: perder a mi familia“, escribió al comenzar su mensaje.

El futbolista también recordó cómo afrontó las horas más difíciles con la esperanza de encontrarlos con vida.

"Me tocó buscar en un edificio derrumbado sabiendo que ya estaban sin vida. No había nada que me aterrara más en mi existencia, pero decidí hacerlo desde la fe, creyendo que podían estar vivos“, expresó.

Durante el operativo de rescate, Trejo contó que reunió a los voluntarios y rescatistas para realizar una oración colectiva, convencido de que un milagro era posible.

Lucas Trejo rompió el silencio tras la tragedia en Venezuela. Crédito: Instagram

"Cuando comenzó el tercer día decidí juntarlos y orar por un milagro. Así elijo vivir, por fe, aún en las peores circunstancias“, relató.

EL AGRADECIMIENTO DE LUCAS TREJO A QUIENES LO ACOMPAÑARON

Después de 72 horas de intensa búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos de Yanina Maranella y de sus hijos Aarón, de 7 años, y Ainhoa, de 5, entre los restos del edificio derrumbado.

En el tramo final de su carta, el defensor agradeció el apoyo que recibió durante esos días y destacó el acompañamiento de quienes estuvieron a su lado.

"Gracias a todos los que estuvieron a mi lado. Cada uno de ustedes tiene nombre y apellido, y jamás voy a olvidar quiénes fueron. Dios los envió para sostenerme. Sin ustedes no habría podido soportar tanto dolor“, escribió.

La publicación estuvo acompañada por una foto familiar y una frase que resumió el amor que sigue sintiendo por ellos: "¡Los amo, todos los días, por siempre!“.