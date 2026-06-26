Venezuela atraviesa una de las mayores tragedias naturales de los últimos años luego de que dos fuertes terremotos sacudieran el país el miércoles 24 de junio.

Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas un minuto de diferencia y provocaron graves daños en Caracas y otras regiones.

Según el último reporte oficial difundido por el ministro de Salud, el saldo asciende a 235 muertos y al menos 4.300 heridos, mientras continúan las tareas de rescate entre los edificios derrumbados.

Terremoto en Venezuela: Lucas Trejo busca desesperadamente a su esposa y sus hijos

Terremoto en Venezuela: Lucas Trejo busca desesperadamente a su esposa y sus hijos

En medio del devastador panorama, una historia mantiene en vilo tanto a Venezuela como a la Argentina. El futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su esposa, Yanina Maranella, y a sus hijos menores, Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella, de quienes no tiene noticias desde el terremoto.

La dramática situación fue comentada este viernes 26 de junio por el periodista Pablo Gravellone en Arriba Argentinos.

“Hasta este momento, Lucas Trejo no tiene noticias de su familia”, informó el periodista deportivo en eltrece.

Gravellone explicó además que el futbolista publicó un nuevo mensaje en sus redes sociales para pedir ayuda y mantener viva la esperanza.

“Ayer él hizo un segundo posteo en su cuenta de Instagram. Primero agradeciendo por las oraciones de apoyo. Segundo, diciendo que sigue buscando a su familia”, relató.

Y agregó que el jugador hizo un pedido desesperado a sus seguidores: “Por favor, no dejen de orar por ellos”, escribió el futbolista argentino de 38 años, que actualmente juega en el Club Sport Marítimo de La Guaira.

Terremoto en Venezuela: Lucas Trejo busca desesperadamente a su esposa y sus hijos

El periodista también brindó detalles sobre el momento en que ocurrió la tragedia.

“El edificio donde vivía Lucas con su familia se desmoronó por completo. Él había viajado a jugar a Caracas y su familia se quedó en La Guaira”, explicó Gravellone.