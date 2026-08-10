La separación de Luck Ra y La Joaqui continúa generando repercusión. En medio de las especulaciones y las críticas que recibió durante los últimos días, el cantante decidió hablar y pidió que respeten el momento personal que atraviesa.

A través de sus historias de Instagram, Luck Ra aseguró que quiere atravesar la separación de manera tranquila, privada y en paz, y aprovechó la oportunidad para responder a los distintos comentarios que circularon sobre su vida sentimental.

“Para la gente que no sabe ni cuántos años tengo, tengo 27, no 28. Busco un duelo tranquilo, privado, en paz”, escribió el artista.

El posteo de Luck Ra sobre La Joaqui y Tuli Acosta. Captura: Instagram Stories luckra

Luck Ra aclaró qué pasó con Tuli Acosta

Uno de los rumores que cobró mayor fuerza después de la separación de Luck Ra y La Joaqui estuvo relacionado con Tuli Acosta. Frente a las versiones que comenzaron a circular en redes sociales, el cantante fue contundente y negó cualquier tipo de vínculo sentimental con la bailarina.

La Joaqui habló de Luck Ra (Foto: captura de eltrece).

“Ya soy adulto. Ya se dijo, pero aún no salió de mi boca. Con Tuli no pasó absolutamente nada”, aseguró Luck Ra.

De esta manera, el cantante buscó ponerle un freno a las especulaciones que lo vinculaban con Tuli Acosta y dejó en claro que, según su versión, no existió ningún romance ni situación sentimental entre ellos.

El irónico comentario de Luck Ra tras las críticas

Luck Ra. Foto: Instagram (@luckra)

Además de referirse a su edad y a los rumores sobre Tuli Acosta, Luck Ra respondió con ironía a algunos de los comentarios que recibió en las redes sociales.

“Sí, ya sé que soy más feo que pisar bosta descalzo. No busco andar desacatado”, escribió el cantante, en un mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.