Sabrina Rojas anunció este lunes 10 de agosto su separación de José Chatruc. La conductora explicó los motivos de la ruptura y, poco después, el exfutbolista reaccionó en redes sociales con un contundente mensaje de cariño y respeto.

Poco después del anuncio de Sabrina Rojas, José Chatruc reaccionó a la separación. El exfutbolista compartió en sus redes sociales el comunicado publicado por la conductora y le dedicó unas sentidas palabras.

“Nada más que agregar. Sos una mujer increíble, Sabri”, escribió Chatruc junto a la publicación.

El mensaje de Pepe Chatruc a Sabrina Rojas tras el anuncio de la separación.

LA REACCIÓN DE JOSÉ CHATRUC AL ANUNCIO DE SABRINA ROJAS SOBRE LA SEPARACIÓN

“Paso por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos”, anunció Sabrina Rojas, sorprendiendo a sus seguidores de Instagram este lunes 10.

Así anunció Sabrina Rojas la separación de José Chatruc. Foto: @rojassasi

“Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció. Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla”, explicó Rojas.

“José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años, por eso estos meses me los guardo como un hermoso recuerdo”, expresó la conductora.

Sabrina Rojas y José Chatruc. (Foto: Movilpress).

¿HABRÁ SEGUNDA OPORTUNIDAD?

Luego del cálido mensaje de la conductora, José Chatruc dejó en claro que mantiene el cariño y el respeto por Sabrina Rojas, pese a que ambos decidieron continuar sus caminos por separado.