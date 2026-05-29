Sabrina Rojas atraviesa un gran momento personal y profesional. Mientras se prepara para un nuevo desafío televisivo con una nueva temporada de Pasó en América, la conductora también disfruta a pleno de su relación con José Chatruc, sobre quien hizo un divertido comentario que no pasó desapercibido.

A poco de dar comienzo al último programa en el que estará al frente de Sálvese Quien Pueda (el lunes regresa a la conducción Yanina Latorre), Sabrina habló de los proyectos que tiene por delante y reveló cómo organiza su agenda entre el trabajo y el amor.

En medio de la charla, le señalaron que, tras finalizar el programa, debía salir corriendo hacia un ensayo. Fue entonces cuando la actriz aprovechó para hacer una revelación sobre su relación con Chatruc: “Ahora tengo un novio que vive en Capital”, lanzó entre risas.

Foto: Captura (América)

La confesión dio pie a una inmediata reacción de los panelistas, que celebraron el dato: “Lo elegiste bien”, le remarcaron. Lejos de esquivar el comentario, Sabrina redobló la apuesta y respondió con una frase tan sincera como divertida: “Lo elegí bien“, reconoció. Y cerró, feliz con esta nueva etapa en su vida: ”Alguna vez me tenía que pasar”.

¡Muy enamorada!

Foto: Instagram (@chatrucjose2)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

SABRINA ROJAS COMPARÓ A JOSÉ CHATRUC CON LUCIANO CASTRO Y DISPARÓ UNA FRASE EXPLOSIVA

En diálogo con Ángel de Brito en Bondi Live, Sabrina Rojas recordó una reunión que organizaron junto a Natalie Weber y Martín Salwe para celebrar este nuevo desafío laboral -encuentro que se realizó en la casa de su flamante novio José “Pepe” Chatruc- y dio que hablar con sus explosivas declaraciones.

“Comimos asado, no lo hizo Pepe, pero él cocina muy bien. Lo hizo una persona que contrató él, viste que él es muy espléndido”, comenzó diciendo Sabrina, destacando el estilo del exfutbolista como anfitrión.

Fue entonces cuando Sabrina fue un paso más allá y dejó una frase que muchos interpretaron como una indirecta directa a sus exparejas, Luciano Castro y El Tucu López: “Yo siempre estuve con novios que eran cero espléndidos, pero este es espléndido total, al fin”, lanzó sin filtro. Y cerró, despertando carcajaas en el estudio: “Por fin chu... la correcta”.

¡Ah, bueno!