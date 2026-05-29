La investigación por la desaparición de Agostina Veg (14)a avanza en Córdoba y este viernes volvió a ser allanada la casa de Claudio Barrelier, el hombre de 33 años detenido e imputado en la causa.

Desde el lugar, Paula Bernini brindó detalles en Arriba Argentinos sobre las pruebas que maneja la Fiscalía y lo que se descubrió durante el operativo realizado en Juan del Campillo 878, en barrio Cofico.

“Estoy en Campillo 878. Este es el domicilio del único detenido por la búsqueda de Agostina. Este es el domicilio de Barrelier, el lugar donde nosotros llegamos el día miércoles y estaba siendo allanado”, explicó la periodista desde la puerta de la vivienda.

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Según detalló Bernini, la Fiscalía logró confirmar que Agostina Vega estuvo dentro de la propiedad el sábado por la noche, horas antes de su desaparición.

“¿Qué sabe la Fiscalía? Por eso está la presencia del Ministerio Público Fiscal y del fiscal Garzón, que está manejando esta investigación. Agostina efectivamente entró por esa puerta acompañada de Barrelier”, aseguró.

La periodista también reveló que el teléfono celular de la adolescente permaneció varias horas en la zona.

“Por ese portón Agostina entró el sábado por la noche al domicilio y también se sabe que el teléfono de Agostina estuvo tres horas en este lugar, en esta zona. Su teléfono está en esta manzana, por eso este nuevo allanamiento”, contó.

Además, Bernini explicó que el primer procedimiento realizado el miércoles arrojó resultados positivos para la investigación.

“El allanamiento dio resultados positivos: la presencia de Agostina durante el sábado. Lo que no se sabe es si Agostina salió del domicilio”, indicó.

Por último, agregó un dato clave que ahora analiza la Justicia: “Sí se sabe que el iPhone 13 de Barrelier estuvo moviéndose por Córdoba”.

Ante una desaparición, no debes esperar 24 horas. Denuncia de inmediato llamando a emergencia servicios o al 101 para activar el protocolo de búsqueda.