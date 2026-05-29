Si estás buscando el acompañamiento ideal para el mate y tenés poco tiempo, la torta 14 cucharadas es la solución definitiva. Se convirtió en un verdadero fenómeno en redes y búsquedas gracias a una fórmula infalible: no necesitas balanza, es súper económica y se ensucia un solo recipiente.

Aquí te dejamos el paso a paso detallado para que te salga perfecta, esponjosa y húmeda en minutos.

Ingredientes básicos (todo medido con la misma cuchara sopera)

- 14 cucharadas de harina leudante (o harina común con una cucharadita de polvo de hornear)

- 14 cucharadas de azúcar

- 14 cucharadas de leche

- 14 cucharadas de aceite de girasol o maíz

- 2 huevos grandes

- Esencia de vainilla o ralladura de limón/naranja a gusto

Cómo hacer la torta 14 cucharadas (Foto creada con IA)

El paso a paso más fácil del mundo