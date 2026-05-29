Si estás buscando el acompañamiento ideal para el mate y tenés poco tiempo, la torta 14 cucharadas es la solución definitiva. Se convirtió en un verdadero fenómeno en redes y búsquedas gracias a una fórmula infalible: no necesitas balanza, es súper económica y se ensucia un solo recipiente.
Aquí te dejamos el paso a paso detallado para que te salga perfecta, esponjosa y húmeda en minutos.
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Ingredientes básicos (todo medido con la misma cuchara sopera)
- 14 cucharadas de harina leudante (o harina común con una cucharadita de polvo de hornear)
- 14 cucharadas de azúcar
- 14 cucharadas de leche
- 14 cucharadas de aceite de girasol o maíz
- 2 huevos grandes
- Esencia de vainilla o ralladura de limón/naranja a gusto
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El paso a paso más fácil del mundo
- Batir los líquidos: en un bol grande, colocá los dos huevos, la esencia de vainilla (o ralladura) y las 14 cucharadas de aceite y de leche. Mezclá bien con un tenedor o batidor de mano.
- Sumar el dulzor: incorporá las 14 cucharadas de azúcar y batí un minuto más hasta que se disuelva un poco.
- Agregar los secos: tamizá o incorporá de a poco las 14 cucharadas de harina leudante. Mezclá con movimientos envolventes hasta que no queden grumos.
- Al horno: volcá la preparación en un molde (de unos 22 cm de diámetro) previamente enmantecado y enharinado.
- Cocción rápida: llevá a horno precalentado a 180°C (medio) durante aproximadamente 35 a 40 minutos. Sabrás que está lista cuando al pinchar el centro con un palillo, este salga limpio y seco.