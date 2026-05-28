Cuando bajan las temperaturas, las recetas caseras y simples se vuelven protagonistas de las meriendas argentinas. Los buñuelos dulces son una de esas opciones clásicas, económicas y rendidoras que se preparan con ingredientes básicos y quedan listas en muy poco tiempo.

Además de ser fáciles de hacer, tienen una gran ventaja: no requieren amasado ni técnicas complicadas. Son ideales para acompañar el mate, el café o el chocolate caliente en los días de frío.

Cómo hacer los buñuelos dulces más fáciles para los días fríos (Foto creada con IA)

Ingredientes para los buñuelos dulces caseros

2 huevos

250 ml de leche

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

250 gramos de harina leudante

Aceite para freír

Azúcar para espolvorear

Cómo hacer buñuelos dulces paso a paso

Colocar los huevos en un bowl y agregar el azúcar. Batir hasta integrar bien. Sumar la leche y la esencia de vainilla. Mezclar nuevamente. Incorporar la harina leudante de a poco hasta obtener una preparación espesa y sin grumos. Calentar abundante aceite en una olla o sartén profunda. Con una cuchara, tomar pequeñas porciones de mezcla y colocarlas en el aceite caliente. Freír los buñuelos hasta que estén dorados de ambos lados. Retirar y colocarlos sobre papel absorbente. Espolvorear con azúcar y servir calientes.

El truco para que queden más esponjosos

Para lograr buñuelos más aireados y livianos, se recomienda no mezclar demasiado la preparación una vez incorporada la harina. También es importante que el aceite esté bien caliente para que se cocinen rápido y no absorban exceso de grasa.

Una opción extra es agregar ralladura de limón o naranja para darles más aroma y sabor.