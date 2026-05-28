Cuando bajan las temperaturas, las recetas caseras y simples se vuelven protagonistas de las meriendas argentinas. Los buñuelos dulces son una de esas opciones clásicas, económicas y rendidoras que se preparan con ingredientes básicos y quedan listas en muy poco tiempo.
Además de ser fáciles de hacer, tienen una gran ventaja: no requieren amasado ni técnicas complicadas. Son ideales para acompañar el mate, el café o el chocolate caliente en los días de frío.
Ingredientes para los buñuelos dulces caseros
- 2 huevos
- 250 ml de leche
- 2 cucharadas de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 250 gramos de harina leudante
- Aceite para freír
- Azúcar para espolvorear
Cómo hacer buñuelos dulces paso a paso
- Colocar los huevos en un bowl y agregar el azúcar. Batir hasta integrar bien.
- Sumar la leche y la esencia de vainilla. Mezclar nuevamente.
- Incorporar la harina leudante de a poco hasta obtener una preparación espesa y sin grumos.
- Calentar abundante aceite en una olla o sartén profunda.
- Con una cuchara, tomar pequeñas porciones de mezcla y colocarlas en el aceite caliente.
- Freír los buñuelos hasta que estén dorados de ambos lados.
- Retirar y colocarlos sobre papel absorbente.
- Espolvorear con azúcar y servir calientes.
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El truco para que queden más esponjosos
Para lograr buñuelos más aireados y livianos, se recomienda no mezclar demasiado la preparación una vez incorporada la harina. También es importante que el aceite esté bien caliente para que se cocinen rápido y no absorban exceso de grasa.
Una opción extra es agregar ralladura de limón o naranja para darles más aroma y sabor.