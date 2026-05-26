Smash burgers de Jimena Monteverde: la receta con un ingrediente clave que marca la diferencia

Las smash burgers ganaron popularidad por su cocción rápida, bordes crocantes y un sabor mucho más intenso que el de una hamburguesa tradicional. En esta versión de Jimena Monteverde, el detalle que cambia el resultado aparece antes de ir a la plancha: la carne se mezcla con salsa barbacoa, un ingrediente que aporta más jugosidad y ayuda a lograr una superficie bien dorada y llena de sabor.

Otro punto importante de la receta está en el método de cocción. La técnica smash consiste en colocar bolas de carne sobre la plancha muy caliente y aplastarlas enseguida con una espátula. Eso genera una costra crocante por fuera mientras el interior se mantiene jugoso. Además, la receta suma cebollas caramelizadas y queso azul, una combinación que le da un perfil mucho más potente y parecido al de muchas hamburgueserías gourmet.

La clave para que salgan bien es no mover la carne apenas toca la plancha. Primero hay que dejar que se forme la costra y recién después darla vuelta. Con pan suave, queso derretido y las cebollas bien doradas, el resultado es una hamburguesa intensa, jugosa y con mucho sabor.

Comensales 2 Ingredientes 600 gr de carne picada

gr de carne picada Una cda barbacoa

cda barbacoa Sal

2 cebollas moradas o comunes

cebollas moradas o comunes Una cda azúcar

cda azúcar 100 gr de queso azul u otro queso

gr de queso azul u otro queso Aceite c/n

Pan de hamburguesa

La receta de Jimena Monteverde para hacer smash burgers. Facebook Jimena Monteverde.

Procedimiento para las smash burgers de Jimena Monteverde

Poner la carne en un bowl y añadir la barbacoa y la sal. Amasar un poco con las manos y formar bolas del tamaño deseado. Calentar bien la plancha y colocar las bolas de carne. Aplastarlas inmediatamente con una espátula para lograr la textura crocante característica. Cocinar de un lado y luego dar vuelta. En otra parte de la plancha o en una sartén, cocinar las cebollas cortadas en pluma con aceite y azúcar hasta que queden tiernas y caramelizadas. Cuando las hamburguesas estén listas, agregar el queso encima para que se derrita y sumar las cebollas doradas. Armar las smash burgers dentro de los panes y agregar mayonesa o la salsa preferida.

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