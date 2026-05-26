Este sábado, Tamara Rogouski cumplió el sueño que persiguió desde pequeña. La joven de Puerto Iguazú, Misiones, se consagró como la nueva Miss Universo Argentina 2026 en una gala repleta de emoción y brillo en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires.

La misionera se impuso entre 31 candidatas de todo el país y se ganó el derecho de representar a la Argentina en la 75° edición del certamen internacional, que se disputará en noviembre en Puerto Rico.

El posteo de Tamara Rogouski ganadora de Miss Argentina 2026 (Foto: captura Instagram @muargentinaof)

“Estoy con todas las emociones a flor de piel. Casi que no tengo palabras. Es un orgullo inmenso. Fue un camino de mucho trabajo, de mucha dedicación y compromiso. Sé que Dios está obrando y tiene un propósito muy grande a través de este camino que estoy haciendo”, dijo Rogouski, visiblemente emocionada, al recibir la corona.

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La ceremonia, conducida por Giuliano Fessia, tuvo un jurado de lujo integrado por la ex Gran Hermano Coty Ramírez, el periodista Gustavo Méndez y ex reinas de belleza. Ellos evaluaron a las participantes en entrevistas, pasarela y presentaciones artísticas.

Tamara Rogouski, Miss Argentina 2026

En segundo lugar, quedó Daiana Pereyra, representante de La Pampa, que fue elegida como primera finalista. Además de la corona principal, Rogouski se llevó el reconocimiento a “mejor rostro”, un premio que la destacó aún más entre sus compañeras. “Quiero agradecerle a todas las chicas. Fueron unas excelentes compañeras. ¡Muchas gracias!”, dijo la flamante Miss Universo Argentina, con lágrimas en los ojos.

Tamara Rogouski, Miss Argentina 2026

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A sus 28 años, Tamara es modelo desde los 12, con experiencia en pasarelas de Paraguay y la Argentina. Pero su historia va mucho más allá de la moda: es licenciada en marketing, coach ontológico y, sobre todo, mamá de Sophi, su pequeña hija.

Tamara Rogouski, Miss Argentina 2026

La misionera se destacó no solo por su presencia y desempeño en el escenario, sino también por el mensaje inspirador que compartió durante la competencia. En su discurso final, Rogouski eligió hablarle a la juventud argentina: “A los jóvenes quiero decirles algo que aprendí en la vida”, comenzó.

Tamara Rogouski, Miss Argentina 2026

“Como coach entendí que una conversación puede cambiarlo todo. Como profesional del marketing descubrí el poder de la palabra. Como mamá aprendí que cada decisión puede inspirar a alguien. Por eso estoy acá, no solo por mi sueño, sino también para recordarles que ustedes también pueden cumplir los sueños. No esperen el momento perfecto, empiecen hoy. Porque yo sí creo en una juventud con compromiso, capaz de dejar una huella en este mundo. Porque cuando como jóvenes descubrimos quiénes somos, dejamos de buscar aprobación afuera y empezamos a transformarnos en quienes queremos”, cerró la nueva reina argentina.

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