En mayo de este año Alejandra Marisa Rodríguez saltó a la fama, pero no por su rol de abogada, sino como participante de Miss Universo Argentina, gustito que se dio a los 60 años con tanto éxito que hasta se llevó un título.

La flamante Miss rostro Argentina habló con eltrecetv.com y contó cómo cambió su vida a partir de ese evento, que ahora permite participantes de cualquier edad y medidas, y también dio cuenta de las muchas propuestas laborales que recibe a diario.

Alejandra Rodríguez / Fuente: Instagram @alejandramarisa.rodriguez

Alejandra Rodríguez / Fuente: Instagram @alejandramarisa.rodriguez

“Fue un cambio enorme. Fue algo imprevisto porque verdaderamente nunca me había dedicado a nada de esto, lo hice para salir un poco de lo mío, para hacer algo diferente. Y a raíz de que una amiga me invitó a participar, porque ella sí estaba en el tema, ella empezó a modelar de grande”, contó Alejandra en diálogo con Juliana Simiele.

“A partir de que gané Miss Universo Buenos Aires participé en Miss Universo Argentina porque era el paso siguiente. De forma paralela, cuando me inscribí, comencé a tomar clases de pasarela. Es difícil y hay que hacerlo con mucha responsabilidad, por eso me sigo perfeccionando”, agregó.

LA ABOGADA DE 60 AÑOS QUE COMPITIÓ EN MISS UNIVERSO ARGENTINA REVELÓ CUÁLES SON SUS IMPORTANTES PROYECTOS LABORALES

“A partir de esto empecé a hacer desfiles en La Plata. Y a medida que fui cobrando notoriedad, a partir de todas las entrevistas que me hicieron, me convocaron para estar en desfiles en distintas provincias”, reveló la abogada, que contó que las ofertas no son solo locales.

“También me llamaron de Corea del Sur, de una productora cinematográfica, que están armando un proyecto sobre mujeres o personas que rompieron estereotipos. Y quieren que vaya a trabajar allá y a filmar la película. También me llamaron para hacer un documental de Netflix sobre longevidad”, detalló Alejandra.

Alejandra Rodríguez / Fuente: Instagram @alejandramarisa.rodriguez

Alejandra Rodríguez, Miss Universo Buenos Aires, de cara al título nacional. (Foto: Agustina Ribo/Videolab)

Alejandra Rodríguez va por el título de Miss Universo Argentina después de haberse consagrado en Buenos Aires. (Foto: Agustina Ribo/Videolab)

Alejandra Rodríguez se consagró como Miss Buenos Aires. Fuente: Diario El Día.

“Yo soy grande, tengo 60 años, pero creo que eso es lo que llamó la atención. Te soy sincera, me gustaría dedicarme a esto. Es algo que no tenía en mis planes y que me hizo un gran clic, marcó un antes y un después. Me gustaría hacer cosas relacionadas al modelaje, a la publicidad. Publicidad de cremas, de cosméticos, de perfumes, de ropa... Trabajar con diseñadores”, dijo.

Tras revelar que además de abogada es también periodista, la flamante modelo confesó que le gustaría volver al ruedo en ese ramo. “Me gustaría hacer algo relacionado al periodismo, podría ser en televisión o en otras plataformas. Me gusta mucho el periodismo relacionado a la alimentación, a la salud, al estilo de vida. También el periodismo relacionado al turismo. Se pueden hacer muchas cosas, como relacionar ambas temáticas”, cerró.

