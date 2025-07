Este jueves, Yanina Latorre reveló que las tremendas acusaciones que la China Suárez le hizo a Benjamín Vicuña tras la revocación que el actor le hizo del permiso para sacar a sus hijos del país, lo han dejado “muy deprimido”.

“No lo puede creer, está muy deprimido. Él está por estrenar una peli, estaban por hacer la conferencia de prensa y pidió por favor que le pospongan la fecha”, dijo la conductora, y contó que esto le generó discusiones con los productores.

Benjamín Vicuña y la China Suárez. (Foto: @benjaminvicuna.ok y @sangrejaponesa)

“La China lo que está haciendo es una putada, porque cuando a ella le han preguntado por Colapinto (…) se hizo la pelotuda, se levantó y se fue, y ahora expone al padre de los hijos. Imagínate a este tipo (…) le pregunten ‘Che, ¿sos adicto? ¿Sos mal padre?’. Y todo lo que dijo, los hijos lo van a leer, porque queda escrito”, agregó Yanina.

QUÉ TIPO DE ADICCIÓN LE ATRIBUYE LA CHINA SUÁREZ A BENJAMÍN VICUÑA

“Me dicen que lo de las adicciones es mentira”, aseguró Majo Martino. “No puedo dar detalle, pero no es adicción a las drogas”, agregó Majo, a lo que Yanina reconoció que “en Chile hablan de la adicción sexual, pero no creo que vaya al baño a cog… en un evento y vuelva”.

“Sí, eso sí puede ser”, la sorprendió Majo, y Ximena Capristo la acompañó: “eso puede ser porque ella no dijo qué era”, señaló.

Fotos: Instagram @sangrejaponesa y @benjaminvicuna.ok

“Generalmente cuando uno está en ese tema, ¿viste? Que te cuesta cumplir con las normas. Por eso él está tan devastado”, cerró la conductora, descreída de la información que llega del otro lado de la cordillera.

