Hace alrededor de un mes, Alexis Mac Allister anunció que con su novia Ailén Cova esperan a su primer hijo. La alegría del futbolista de la Selección Argentina se amplió en breve cuando se enteró que también va a ser tío por partida doble ya que su hermanos Kevin y Abril anunciaron sus embarazos.

La semana que anunció el embarazo de su novia, coincidió con la decisión de la Justicia Argentina de dejar la definición de la demanda de Cami Mayan en manos de la legislación británica, por lo que la alegría de Alexis se multiplicó.

Sin embargo, además del embarazo de Kevin, hijo de Carlos Mac Allister y Silvina Riela, los padres de Alexis, el ex futbolista recibió la noticia en las últimas horas de que será tío por partida doble ya que Abril, la hija extramatrimonial de Carlos también anunció su embarazo en las redes sociales.

Carlos Mac Allister y su hija Abril. Fotos: Instagram

ALEXIS MAC ALLISTER SERÁ PADRE, PERO ADEMÁS TAMBIÉN SE CONVERTIRÁ EN TÍO POR PARTIDA DOBLE

Leé más:

Camila Mayan lanzó un fuerte dardo contra la familia de Alexis Mac Allister y causó polémica: “Les queda bien”

“Está esperando su primer hijo Abril Mc Allister, hija extramatrimonial del colorado (Carlos) Javier”, escribió Fede Flowers en su cuenta de X/Twitter. “De esta forma además de convertirse en abuelo por parte de Alexis lo será por parte de esta joven abogada que supo tener una dura historia familiar. ¿La habrá llamado para felicitarla?”, agregó el periodista.

Foto: X/ Twitter @fedeflowersok Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Cabe destacar que, pese a compartir la paternidad, ni Alexis ni Kevin mantienen contacto con Abril, tal como contó la madre de la joven, Patricia Suárez, en varios programas de espectáculos el año pasado, cuando salió a la luz la identidad de la joven.

Abril, hermana de Alexis Mac Allister. Fotos: Instagram

“Yo la crie sola a mi hija durante 25 años”, contó la mujer en Socios del Espectáculo. “Ella no me habla porque no le gusta esto, es más, me mandó una carta documento para que no la nombre. Ella tendría que ponerse en mi lugar por todo lo que yo pasé cuando ella era chiquita”, cerró Patricia.

Leé más:

La mamá de la hermana secreta de Alexis Mac Allister reveló las atrocidades de su ex durante su embarazo

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.