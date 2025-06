El reclamo de Camila Mayan para que Alexis Mac Allister la compense económicamente por sus años de convivencia en Londres quedó frustrada, y la influencer explotó de bronca contra la familia de su exnovio por el origen del escándalo mediático.

“Yo no conté cuando estaba con otra persona, salió por otro lado de ellos. Yo me enteraba muchas cosas por la tele. Todo esto lo informó alguien cercano a él. No sé bien quién, que hablaban de un casamiento...”, recordó la génesis de la polémica separación tras la obtención de la Copa del Mundo Qatar 2022.

Entonces se quejó: “Yo me tengo que comer todo esto, pero yo no soy la que va contando las cosas a la prensa”.

En ese punto, Camila reflexionó: “Supongo que les queda mejor a ellos hacerme quedar como una mediática”.

Al final, Camila Mayan enfatizó que no volvió a hablar “nunca más” con Alexis Mac Allister, reconoció que recuperó “pocas cosas” y remató: “Tuve mucho tiempo de relación, nunca pedí nada, ni traté de asegurarme nada cuando lo podría haber hecho”.

CÓMO SIGUE LA BATALLA JUDICIAL DE CAMILA MAYAN Y ALEXIS MAC ALLISTER

Por otro lado, Camila Mayan adelantó que no baja los brazos en su reclamo económico a Alexis Mac Allister.

Si bien la Justicia argentina decidió archivar la causa debido a que la convivencia ocurrió en Gran Bretaña, la joven descartó que vaya a recurrir a los tribunales de Londres: “Antes hay más instancias. Voy a ver qué hago”.