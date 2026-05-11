Tras la visita de Santiago del Moro a la casa de Gran Hermano Generación Dorada, Emanuel Di Gioia y Franco Zunino protagonizaron una situación que no pasó inadvertida y que rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos del reality.

El domingo 10 de mayo por la noche, el conductor ingresó al programa para compartir una cena especial con los participantes y entregarles palabras claves enviadas por sus seres queridos, en uno de los momentos más esperados en el juego.

Sin embargo, una vez finalizada la visita y luego de que Del Moro abandonara la casa, Emanuel y Franco reaccionaron de inmediato con una actitud inesperada.

Qué hicieron Emanuel Di Gioia y Franco Zunino tras la salida de Santiago del Moro

Ni bien el conductor dejó la casa, Emanuel Di Gioia y Franco Zunino agarraron gran parte de la torta rogel que había llevado Del Moro, separaron una porción importante y la guardaron dentro de uno de los armarios del cuarto.

El resto del postre quedó disponible para los demás jugadores, quienes en ningún momento advirtieron lo que había ocurrido.

Qué hicieron Emanuel Di Gioia y Franco Zunino tras la salida de Santiago del Moro (captura de Telefe)

Qué hicieron Emanuel Di Gioia y Franco Zunino tras la salida de Santiago del Moro (captura de Telefe)

“Corta”, lanzó el influencer mientras realizaban la maniobra. Y Emanuel, que durante la cena había sido uno de los participantes más señalados por sus compañeros como posible próximo eliminado, respondió entre risas: “Corta, amigo”.

Mientras tanto, en la cocina se encontraba Yanina Zilli organizando la comida sobrante de la cena para repartirla entre todos los integrantes de la casa.