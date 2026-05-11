En medio de su separación de María Susini, Facundo Arana sorprendió en las redes sociales con un emotivo posteo dedicado a su hija India por su cumpleaños número 18.

El actor compartió una tierna foto familiar junto a la modelo y la joven, y dejó un mensaje lleno de amor que rápidamente enterneció a sus seguidores: “18 Años… todavía no lo puedo creer”, comenzó diciendo en una publicación que subió a Instagram.

“Tengo tantos recuerdos que me resulta imposible encontrar uno favorito, todos son geniales”, agregó Facundo, acompañando las postales íntimas y súper cálidas.

Foto: Instagram (@facundoaranatagle)

Además, Arana sumó palabras que reflejaron la emoción por este momento tan importante para su hija: “¡Feliz cumple, amor! Hoy desde muy muy lejos. Pensándote a cada paso”, cerró, junto a emojis de corazones y huellitas.

Aunque mantienen un perfil bajo respecto a su vida privada, ambos dejaron en claro que siguen unidos por el amor a sus hijos.

Foto: Instagram (@facundoaranatagle)

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EL IMPACTANTE SALTO EN PARACAÍDAS DE MARÍA SUSINI TRAS SEPARARSE DE ARANA Y EL GESTO DEL ACTOR QUE SORPRENDIÓ

María Susini volvió a quedar en el centro de la escena luego de publicar un impactante video de su salto en paracaídas, a pocas semanas de que se confirmara su separación de Facundo Arana. La modelo compartió la experiencia en su cuenta de Instagram y no solo impresionó por su valentía, sino también por la reacción del actor, que no pasó desapercibida.

En las imágenes, María aparece dentro de la avioneta junto al instructor Gustavo “Perico” Pérez, sentada frente a la cámara y con una sonrisa nerviosa mientras esperaba el gran momento. Segundos después, ya atada a él, ambos se posicionaron en la puerta abierta de la aeronave, con el vacío como único destino.

Tras una breve señal, los dos se lanzaron al aire y comenzaron a girar en plena caída libre. Una vez estabilizada, Susini abrió los brazos y disfrutó de la experiencia, vestida con una remera color crema, shorts y gafas transparentes, mientras el paisaje se desplegaba debajo: “¡Esto es pura vida!”, expresó María, dejando en claro la intensidad del momento.

Foto: Captura de video de Instagram (@mariasusini) Por: Fabiana Lopez

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores no fue solo el salto, sino la reacción de Arana. El actor comentó la publicación con siete emojis de fuego, un gesto breve pero contundente que muchos interpretaron como una señal de apoyo, admiración o incluso cercanía.