María Susini volvió a acaparar todas las miradas en el estreno de cine de Michael al presentarse junto a sus hijos, India y León Moro, con apuestas de moda coordinadas pero con identidad propia y desde Ciudad te mostramos las fotos.
La modelo, que recientemente se separó de Facundo Arana, apostó por un estilo audaz que combinó sensualidad y actitud. Para la ocasión, eligió un top halter de lentejuelas negras con escote profundo y espalda completamente descubierta.
Lo combinó con un jean negro wide leg con tachas laterales, logrando un equilibrio entre lo sofisticado y lo urbano. Completó el look con zapatillas chunky, apostando a la comodidad sin resignar estilo.
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INDIA Y LEÓN MORO ARANA: IMPRONTA JOVEN Y LOOKS CON IDENTIDAD
India y León Moro, los hijos de Facundo Arana y María Susini, también se destacaron con elecciones de moda que acompañaron el espíritu del evento. La joven optó por un top negro con brillos y detalles metálicos, combinado con un jean amplio y accesorios con impronta boho, logrando un look relajado pero con impacto visual.
León Moro, en tanto, apostó por un total black con campera de cuero, pantalón cargo y botas, sumando un peinado llamativo que elevó aún más su estilo y lo posicionó dentro de las tendencias urbanas actuales.
LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE MICHAEL
Fotos: Movilpress.