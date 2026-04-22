María Susini volvió a acaparar todas las miradas en el estreno de cine de Michael al presentarse junto a sus hijos, India y León Moro, con apuestas de moda coordinadas pero con identidad propia y desde Ciudad te mostramos las fotos.

La modelo, que recientemente se separó de Facundo Arana, apostó por un estilo audaz que combinó sensualidad y actitud. Para la ocasión, eligió un top halter de lentejuelas negras con escote profundo y espalda completamente descubierta.

María Susini en el estreno de cine Michael (Foto: Movilpress).

Lo combinó con un jean negro wide leg con tachas laterales, logrando un equilibrio entre lo sofisticado y lo urbano. Completó el look con zapatillas chunky, apostando a la comodidad sin resignar estilo.

María Susini en el estreno de cine Michael (Foto: Movilpress).

INDIA Y LEÓN MORO ARANA: IMPRONTA JOVEN Y LOOKS CON IDENTIDAD

India y León Moro, los hijos de Facundo Arana y María Susini, también se destacaron con elecciones de moda que acompañaron el espíritu del evento. La joven optó por un top negro con brillos y detalles metálicos, combinado con un jean amplio y accesorios con impronta boho, logrando un look relajado pero con impacto visual.

María Susini y sus hijos, India y León Moro Arana, en el estreno de cine Michael (Foto: Movilpress).

León Moro, en tanto, apostó por un total black con campera de cuero, pantalón cargo y botas, sumando un peinado llamativo que elevó aún más su estilo y lo posicionó dentro de las tendencias urbanas actuales.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE MICHAEL

Felipe Colombo y Cecilia Coronado en el estreno de cine Michael (Foto: Movilpress).

Cecilia Coronado y Flor Torrente en el estreno de cine Michael (Foto: Movilpress).

Mariana Genesio Peña en el estreno de cine Michael (Foto: Movilpress).

Anabel Sánchez en el estreno de cine Michael (Foto: Movilpress).

Miriam Lanzoni en el estreno de cine Michael (Foto: Movilpress).

Barbie Simons en el estreno de cine Michael (Foto: Movilpress).

Fabián Medina Flores en el estreno de cine Michael (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.