Después de meses de rumores sobre una posible crisis, María Susini decidió hablar sin vueltas sobre su presente sentimental con Facundo Arana.

En una charla íntima en el programa de Pampita, la modelo aclaró el verdadero estado de la relación y sorprendió con una definición sincera.

Consultada sobre si está separada o divorciada, Susini fue tajante: “No, no estoy divorciada de Facundo”. De esa manera, desactivó las versiones que circularon en los últimos meses alrededor del matrimonio que construyeron tras años juntos y una familia consolidada.

MARÍA SUSINI CONTÓ CÓMO ES SU RELACIÓN ACTUAL CON FACUNDO ARANA

Aunque negó una ruptura legal, la modelo reconoció que atraviesan una etapa distinta. Según explicó, ambos están transitando un “proceso” marcado por el respeto y el cariño que todavía existe entre ellos.

En ese sentido, confirmó que actualmente están durmiendo en lugares separados, una señal de que la pareja atraviesa una transformación importante en la convivencia.

Lejos de mostrar conflicto, Susini dejó en claro que mantienen un vínculo sano. Incluso defendió con naturalidad que se los vea juntos compartiendo salidas o momentos afectuosos. “¡Son muchos años, es mucha historia!”, expresó en la entrevista de Infobae, remarcando el lazo profundo que todavía los une.

Crédito: Infobae

LA POSIBILIDAD DE UNA RECONCILIACIÓN

Sobre un eventual regreso formal como pareja, María evitó dar certezas. Sin embargo, deslizó que volver con alguien después de tantos años implica repactar dinámicas y revisar cuestiones pendientes.

Aun así, aclaró que no siente que hoy estén en esa instancia, sino en un camino personal y compartido que imagina como largo y sin definiciones inmediatas.

SU CONFESIÓN SOBRE LA SOLEDAD Y LA FAMILIA

Uno de los momentos más sinceros de la entrevista llegó cuando habló de la intimidad emocional que vive en esta etapa. Reconoció que en ocasiones extraña “el abrazo de la noche”, aunque aseguró que no lo padece.

“Soy muy solitaria también, y me encantan mis momentos de soledad”, sostuvo, dejando en claro que disfruta de su independencia y de reencontrarse consigo misma.

Además, fue contundente al referirse a la exposición mediática y al cuidado de sus hijos. Con firmeza, advirtió que cualquier versión que lastime a su familia tendrá respuesta inmediata: “Si le duele a los chicos... ahí saco las garras, soy leona y te muerdo”.