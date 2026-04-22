El bozal legal que Wanda Nara le envió a Gustavo Méndez fue desmentido (a medias) en redes sociales por Ana Rosenfeld, pero este miércoles el panelista de La Mañana con Moria contó los detalles de la intimación y qué pretende la mediática.

Papeles en mano, el periodista afirmó que Wanda “quiere mi billete”.

Ahí, Méndez coincidió con Rosenfeld en que “la única prohibición es referirse a las menores en todo lo relativo al expediente y a la vida privada de las niñas”.

Moria Casán y Gustavo Méndez.

“Me pide 1.500.000 pesos”, aclaró tras hacer el gesto de dinero con su mano.

La bronca de Gustavo Méndez con Wanda Nara y Ana Rosenfeld

La bronca de Gustavo es porque fue el único periodista advertido por vía legal en la presentación realizada en el Juzgado Civil 31, en vez de que la medida para resguardar a las chicas abarque a todos los medios.

Gustavo Méndez mostró en La Posta las intimaciones de Wanda Nara y Ana Rosenfeld.

Además, Méndez chicaneó a Rosenfeld con que “se quedó con la plata de Turquía” y que “tiene que vivir de las apuestas online”.

“A vos te hablo, Wanda. Te estás metiendo con mi fuente de laburo. Yo laburo con información. Y peleo el mango como todos los argentinos. ¿Me querés poner una multa? Poneme una multa. ¿Me querés callar? Allá vos. Lo podés hacer por vías judiciales. Yo voy a seguir haciendo lo que vengo haciendo, que es defender la verdad“.

“Jamás hubo malicia de mi parte. Sí hay algo personal tuyo, hacia mí. Y eso personal, ¿sabés cómo se llama? Se llama María Eugenia China Suárez Riveiro. Mi abogado se llama Agustín Rodríguez. El abogado de María Eugenia China Suárez Riveiro", cerró Gustavo Méndez.