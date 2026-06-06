La historia amorosa de la China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez trascendió las fronteras argentinas.

La reconocida influencer coreana-estadounidense Stephanie Soo, que cuenta con millones de seguidores en redes sociales, publicó un video en el que repasó algunos de los episodios más comentados de la vida sentimental de la actriz y generó una ola de reacciones entre usuarios argentinos.

La creadora de contenido, especializada en historias virales, fenómenos culturales y escándalos mediáticos, dedicó uno de sus videos a explicar quién es Eugenia “la China” Suárez y cómo se desarrollaron algunas de las relaciones que más repercusión tuvieron en el mundo del espectáculo.

Para contextualizar a su audiencia internacional, Stephanie presentó a la actriz como una figura que comenzó su carrera desde muy joven en la televisión argentina. A partir de allí, reconstruyó distintos capítulos de su vida personal que durante años ocuparon portadas y programas de espectáculos.

LA POLÉMICA RELACIÓN CON NICOLÁS CABRÉ Y EUGENIA TOBAL

Uno de los primeros episodios que mencionó fue la separación de Nicolás Cabré y Eugenia Tobal, una historia que generó una enorme repercusión mediática en su momento.

Durante su relato, la influencer explicó el contexto emocional que atravesaba Tobal y recordó los rumores que surgieron cuando Cabré y la China compartían elenco en la ficción Los únicos. Incluso, para ayudar a sus seguidores a dimensionar la popularidad del actor, lo comparó con una mezcla entre Ryan Gosling y Zac Efron.

Crédito: Tiktok

Stephanie también recordó que la separación de Cabré y Tobal se produjo apenas meses después de su casamiento, un dato que fue clave para explicar por qué aquella historia tuvo tanta repercusión en la prensa argentina.

EL ESCÁNDALO DEL MOTORHOME Y EL NOMBRE DE PAMPITA

Otro de los momentos centrales del video fue el recordado episodio del motorhome ocurrido durante el rodaje de El Hilo Rojo en 2015, cuando comenzaron los rumores sobre un romance entre la China Suárez y Benjamín Vicuña.

La influencer destacó que aquel escándalo marcó un antes y un después en la imagen pública de la actriz y explicó cómo fue percibido por gran parte de la opinión pública argentina.

En ese contexto también presentó a Pampita ante su audiencia internacional, describiéndola como una de las modelos más importantes y reconocidas de la historia del país. Además, comparó a Vicuña con el actor estadounidense Bradley Cooper para ilustrar el nivel de popularidad que tenía el chileno en la región.

QUIÉN ES STEPHANIE SOO, LA INFLUENCER QUE HABLÓ DE LA CHINA SUÁREZ

Stephanie Soo nació el 27 de noviembre de 1995 y se convirtió en una de las creadoras de contenido más influyentes del mundo digital. Su crecimiento estuvo impulsado por videos sobre crímenes reales, investigaciones de internet, celebridades y fenómenos virales.

Actualmente acumula más de cinco millones de suscriptores en YouTube y supera los seis millones de seguidores en TikTok, donde suele resumir historias complejas vinculadas al entretenimiento y la cultura pop.

La repercusión del video fue inmediata entre los usuarios argentinos, que quedaron sorprendidos al ver cómo una figura internacional reconstruía algunos de los capítulos más comentados de la vida sentimental de la China Suárez para una audiencia global.