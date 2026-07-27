La primera edición de los Premios Pinti tuvo uno de sus momentos más ovacionados cuando Moria Casán recibió el galardón a la Trayectoria Teatral Femenina en una emotiva ceremonia realizada en el Teatro Colón.

La encargada de presentarla fue Jorge Marrale. Ya con la estatuilla en sus manos, la One agradeció visiblemente emocionada y recordó el vínculo que mantiene con el emblemático teatro desde su infancia: “¡Qué placer! ¡Gracias! Este teatro es lo más. Cuando era niñita teníamos abono en un palco, así que este teatro tiene que ver con mi primer contacto con el arte”, expresó.

Luego, tuvo cálidas palabras para su compañero de elenco, quien le entregó el reconocimiento: “Estamos haciendo una obra hace un año y tres meses, y tenemos una mística increíble. Cómo nos ayudamos en escena, cómo nos divertimos, cómo honramos nuestra profesión. Compa, te agradezco muchísimo que me entregues este premio hermoso”, dijo.

Foto: Captura (eltrece)

En otro tramo de su discurso, la actriz reveló un dato que la sorprendió incluso a ella: “El otro día me enteré que hace 40 años que soy la única que anda dando vuelta por toda la calle Corrientes y nunca paró. No lo puedo creer”, afirmó.

Fiel a su estilo, Moria también habló del profundo amor que siente por el teatro: “Adoro mi profesión, la honro. Empecé desnuda en el escenario, empecé a cubrirme con mi propia luz, que de eso se trata”, sostuvo.

Además, destacó el rol que tuvo la salud en una carrera ininterrumpida: “Agradezco al Universo todo lo que me da y, sobre todo, agradezco mi salud hermosa, que me permitió transitar todos estos años de teatro, llegar a este momento y no haber faltado nunca porque nunca me enfermé”, señaló.

“El otro día me enteré que hace 40 años que soy la única que anda dando vuelta por toda la calle Corrientes y nunca paró. No lo puedo creer”.

Uno de los pasajes más celebrados de la noche llegó cuando la diva explicó cuál fue el secreto para mantenerse vigente durante tantos años: “Soy una monstrua. Pero ¿eso saben qué es? Eso es no comprar lo que vendés. Los actores somos muy frágiles, somos muy vulnerables porque vivimos con nuestra sensibilidad. De chiquita, tuve que aprender a no creerme, a no comprar lo que vendía. No engancharte ni con lo bueno ni con lo malo, porque el like es tan peligroso como el hate”, aseguró.

Sobre el final, Moria dedicó el premio a sus colegas y recordó un momento bisagra de su carrera: “Este premio se lo dedico a todos nuestros actores, al teatro, y agradezco nuevamente a Carlos Rottemberg, porque fue de las primeras personas que me llamaron para hacer otro género que no fuera la revista. Ahí comenzó Brujas y una nueva etapa para mí”, recordó.

Finalmente, cerró con un sentido homenaje al hombre que le da nombre a la premiación: “Me honra este premio y me honra Enrique Pinti, gran persona y gran artista. Gracias para todos ustedes”, concluyó, recibiendo una de las ovaciones más emotivas de la noche en el Teatro Colón.

“Me honra este premio y me honra Enrique Pinti, gran persona y gran artista. Gracias para todos ustedes”.

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EL EMOTIVO HOMENAJE A ENRIQUE PINTI EN LOS PREMIOS PINTI: RADA CANTÓ Y EL TEATRO COLÓN ESTALLÓ EN UN APLAUSO INOLVIDABLE

La primera edición de los Premios Pinti vivió uno de los momentos más emocionantes de la noche con un sentido homenaje a Enrique Pinti, el artista que marcó a generaciones con su humor, su inteligencia y sus inolvidables monólogos.

En el escenario del Teatro Colón, el conductor de la ceremonia, Agustín “Rada” Aristarán, sorprendió al público con una conmovedora interpretación musical que emocionó a todos los presentes y abrió paso a un tributo cargado de recuerdos y admiración.

Luego, Pablo Fábregas, Julieta Otero, Martín Rechimuzzi y Dalia Gutmann tomaron la posta para interpretar distintos fragmentos de los textos más emblemáticos que Enrique Pinti supo crear a lo largo de su extraordinaria carrera.

Enrique Pinti falleció a los 82 años.

Con el humor ácido, la agudeza y la mirada crítica que siempre caracterizaron al querido artista, cada uno de los comediantes aportó su impronta para revivir parte de la inmensa obra del actor, en un homenaje que despertó sonrisas, emoción y nostalgia.

El momento alcanzó su punto más alto cuando, tras las interpretaciones, todo el Teatro Colón se puso de pie y estalló en un cálido y prolongado aplauso para recordar a Pinti, en una ovación que reflejó el enorme cariño y la admiración que sigue despertando su legado.

De esta manera, la primera edición de los Premios Pinti no solo reconoció lo mejor del teatro y la comedia, sino que también le rindió un sentido tributo a uno de los artistas más importantes de la escena argentina, cuyo talento continúa inspirando a nuevas generaciones.