El teatro argentino tendrá una nueva noche histórica con la primera edición de los Premios Pinti, una distinción creada para reconocer la excelencia de la actividad teatral y rendir homenaje al inolvidable Enrique Pinti, una de las figuras más influyentes de la cultura nacional.

La gala se realizará el lunes 27 de julio en el emblemático Teatro Colón y reunirá a las principales figuras de la escena porteña.

Además, contará con transmisión en vivo por eltrece y tendrá como maestro de ceremonias a Agustín “Rada” Aristarán, quien será el encargado de conducir una velada dedicada a celebrar el talento y la producción teatral.

Todos los detalles de los Premios Pinti (Foto: Prensa).

Un premio que lleva el nombre de un ícono del teatro argentino

Actor, autor, director, humorista y referente indiscutido del espectáculo, Enrique Pinti dejó una marca imborrable gracias a su talento, su compromiso con el teatro y su capacidad para conectar con distintas generaciones.

Con el objetivo de mantener vivo ese legado, la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) decidió bautizar con su apellido este nuevo reconocimiento, que busca convertirse en una cita anual para destacar el trabajo de artistas, directores, dramaturgos, productores y equipos creativos del teatro comercial argentino.

Cuándo son los Premios Pinti 2026

La ceremonia tendrá lugar el lunes 27 de julio en el Teatro Colón, uno de los escenarios más emblemáticos del país.

La gala reunirá a las máximas figuras del espectáculo en una noche que combinará emoción, reconocimientos y homenajes, con Agustín “Rada” Aristarán como conductor de la primera edición.

Agustín "Rada" Aristarán (Foto: Movilpress)

Cómo será la votación de los Premios Pinti

Los Premios Pinti reconocerán a los espectáculos producidos o coproducidos por miembros de AADET que hayan realizado funciones en la Ciudad de Buenos Aires entre agosto de 2025 y julio de 2026.

El sistema de premiación contará con un proceso de selección de alto nivel:

Un jurado independiente integrado por 25 referentes de la cultura, entre periodistas, críticos, escritores y especialistas, elegirá a los nominados y ganadores.

Se entregarán premios en 22 categorías , que abarcan desde Mejor Comedia, Mejor Musical y Mejor Obra de Autoría Nacional hasta rubros de actuación, dirección, escenografía, vestuario e iluminación.

El público también tendrá un papel fundamental, ya que podrá votar de manera online para elegir al ganador de la categoría “Espectáculo Favorito del Público”.

El objetivo de los Premios Pinti

Desde AADET destacan que esta nueva distinción busca consolidarse como un reconocimiento de referencia para el teatro argentino y seguir impulsando el crecimiento de la actividad.

“Con estos premios queremos consolidar un reconocimiento de referencia para nuestro teatro”, expresó Sebastián Blutrach, presidente de la entidad.

En la misma línea, el productor teatral Pablo Kompel señaló: “El teatro argentino tiene una historia centenaria. Estos premios son una forma de celebrarlo y seguir acercando el teatro a nuevas audiencias”.

Con una ceremonia que promete reunir a las grandes figuras de la temporada y un emotivo homenaje al legado de Enrique Pinti, la primera edición de los Premios Pinti aspira a convertirse en una nueva tradición para celebrar lo mejor del teatro argentino.