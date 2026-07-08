La Selección argentina logró una victoria épica en los octavos de final del Mundial tras dar vuelta un partido increíble frente a su par africano.

El equipo comandado por Lionel Messi caía 2-0 y, en una ráfaga de jerarquía, selló un inolvidable 3-2 en tiempo de descuento.

Ante semejante remontada, los titulares de la prensa internacional no tardaron en reflejar el impacto global que generó la clasificación albiceleste a los cuartos de final.

Marca tituló "¡Remontada faraónica de Argentina... con polémica!" tras el 3-2 ante Egipto. Fuente: Captura Marca Por: Captura Web

En Europa, el diario deportivo español Marca calificó el encuentro como una “¡Remontada faraónica de Argentina... con polémica!”, destacando la épica del triunfo pero también las discusiones que dejó el partido.

El diario alemán Bild tituló "Messi-Wahnsinn" para definir la remontada de la Selección argentina ante Egipto. Fuente: Captura Bild Por: Captura Web

Por su parte, en Alemania el periódico Bild se rindió ante el capitán del seleccionado con un contundente cartel de “Messi-Wahnsinn” (La locura de Messi), ilustrando el renacer del equipo tras el adverso marcador inicial.

LOS TITULARES DE LA PRENSA INTERNACIONAL

La prensa británica tampoco escatimó en elogios para el conjunto sudamericano. El prestigioso diario The Guardian tituló en su sección deportiva que la Selección argentina protagonizó una “remontada notable” para vencer a Egipto y meterse entre los mejores ocho seleccionados del planeta.

Los analistas ingleses remarcaron el espíritu de superación de un plantel que parecía golpeado tras los dos goles iniciales del elenco egipcio.

The Guardian calificó como "remarkable" la reacción de la Selección para vencer a Egipto y avanzar a cuartos de final. Fuente: Captura The Guardian Por: Captura Web

En Italia, la reacción fue de puro asombro ante la tensión vivida en el campo de juego. El reconocido Corriere della Sera detalló la “clamorosa remontada de la Argentina”, haciendo hincapié en la carga dramática del encuentro: el penal fallado por Messi, sus lágrimas de desahogo y el cabezazo letal de Enzo Fernández al pase de Lautaro Martínez en el minuto 92 para decretar el triunfo definitivo.

El Corriere della Sera relató la "clamorosa rimonta" argentina, con la definición de Enzo Fernández en pleno descuento. Fuente: Captura Corriere della Sera Por: Captura Web

REACCIONES EN AMÉRICA Y EUROPA

Cruzando el Atlántico, los medios de la región también se hicieron eco del partido que paralizó al continente. En Colombia, el diario El Tiempo describió que “Argentina la vio gris, sacó la categoría, derrotó a Egipto y clasificó en agonía”, ponderando la mística del campeón vigente en los momentos de mayor presión.

El medio colombiano El Tiempo destacó que Argentina "sacó la categoría" para clasificarse a los cuartos de final del Mundial. Fuente: Captura El Tiempo Por: Captura Web

En Francia, Libération resumió el enfrentamiento como un choque “a cortar el aliento” donde los africanos vieron esfumarse su hazaña.

El diario francés Libération eligió la frase "A couper le souffle" para describir el partido entre Argentina y Egipto. Fuente: Captura Libération Por: Captura Web

Finalmente, el diario El País de España remarcó que el equipo se metió en la siguiente fase tras levantar un resultado sumamente complejo gracias a los goles de Cuti Romero, Lionel Messi y la aparición final de Enzo Fernández.

El País tituló su cobertura en vivo sobre la clasificación de Argentina tras remontar el partido ante los egipcios. Fuente: Captura El País Por: Captura Web

De esta manera, el planeta entero volvió a rendirse ante el carácter de la Scaloneta en las citas máximas.