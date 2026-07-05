Desde que arrancó el Mundial 2026, hay una protagonista que no juega pero que acapara tantas miradas como los futbolistas: se trata de Inés García, la joven vinculada sentimentalmente a la nueva estrella de la Selección de España.

Cada vez que las cámaras la encuentran en la tribuna, su nombre se dispara en las redes y los hinchas repiten la misma pregunta: quién es y cómo llegó a la vida del delantero que hoy es noticia en todo el mundo.

La chica, que hasta hace poco era conocida solo dentro del universo de las redes sociales, hoy comparte protagonismo con uno de los futbolistas más mediáticos del planeta.

Inés García sigue de cerca cada partido de Lamine Yamal en el Mundial 2026. Por: Captura Web

Su look, sus gestos en la tribuna y cada publicación que hace durante los partidos son analizados al detalle por miles de seguidores que crecieron de la noche a la mañana en sus perfiles.

QUIÉN ES INÉS GARCÍA, LA NOVIA DE LAMINE YAMAL

Inés García tiene 21 años, es oriunda de Sevilla y se dedica a la creación de contenido digital. Antes de ser noticia por su vínculo con el futbolista, ya se había ganado un lugar propio en las redes gracias a publicaciones sobre moda, viajes y estilo de vida, un terreno en el que construyó una comunidad que no dejó de crecer.

Su rutina diaria, las colaboraciones con marcas y los looks que elige para cada ocasión son parte del contenido que la convirtió en una referente para sus seguidores mucho antes de que su nombre quedara asociado al del delantero español.

Inés García viajó con Lamine Yamal al Mundial 2026. Crédito: Instagram - ineesgaarcia Por: Captura Web

Ese trabajo previo explica, en parte, por qué su llegada al primer plano mediático no la encontró como una completa desconocida.

CÓMO ES LA HISTORIA DE AMOR CON EL FUTBOLISTA

Según trascendió, el vínculo entre ambos habría comenzado meses atrás gracias a amigos en común, y de a poco se fue consolidando hasta transformarse en una de las parejas jóvenes más comentadas del momento. Ninguno de los dos suele exponer demasiados detalles de su intimidad, aunque distintas apariciones públicas terminaron por confirmar el romance.

La presencia de Inés en la tribuna durante el Mundial despejó cualquier duda que quedara. En una de sus publicaciones desde el estadio, la joven escribió un mensaje de aliento para el futbolista que rápidamente se viralizó entre los hinchas de la Selección de España.

Inés García sigue de cerca cada partido de Lamine Yamal en el Mundial 2026. Por: Captura Web

Mostrar imagenEpígrafe: Inés García sigue de cerca cada partido de Lamine Yamal en el Mundial 2026. Fuente: redes sociales.

La pareja se mostró junta públicamente por primera vez en mayo de 2026, luego de varios rumores que los vinculaban desde meses antes. Previamente, Lamine Yamal había estado en pareja con la cantante rosarina Nicki Nicole, relación que había llegado a su fin en noviembre de 2025.

Con el correr de los partidos, todo indica que Inés García seguirá siendo una de las figuras más buscadas por los fanáticos de la Selección española, tanto por su cercanía con el delantero como por el perfil propio que supo construir en las redes mucho antes de este romance.