Con el Mundial 2026 entrando en su tramo más decisivo, las predicciones sobre el desenlace del certamen no dejan de aparecer. En esta oportunidad, Mhoni Vidente volvió a pronunciarse sobre el futuro de la Selección argentina y dejó un mensaje que entusiasmó a los hinchas.

Durante una de sus habituales transmisiones, la reconocida astróloga aseguró que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni atraviesa un gran momento y lo ubicó entre los principales aspirantes a levantar nuevamente la Copa del Mundo.

“Argentina va a ser uno de los finalistas o va a pasar sencillamente. Argentina también trae muy buena suerte”, expresó al analizar el presente de la Albiceleste.

LOS OTROS EQUIPOS QUE VE COMO CANDIDATOS

Además de destacar a Argentina, Mhoni Vidente también elogió el rendimiento de otras selecciones que, según su visión, están siendo las grandes sorpresas del campeonato.

En ese sentido, afirmó que México y Colombia son las revelaciones del Mundial y pronosticó que ambos equipos continuarán avanzando en el certamen.

“Me ha gustado mucho México y Colombia. Son la revelación completamente de esta justa deportiva. Colombia viene ganando y México también. Veo muchos goles”, sostuvo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Argentina Training - Sporting KC Training Centre, Kansas City, Kansas, U.S. - June 29, 2026 Argentina's Lionel Messi and Leandro Paredes during training IMAGN IMAGES via Reuters/Jay Biggerstaff Por: IMAGN IMAGES via Reuters

Asimismo, anticipó triunfos para España, Portugal e Inglaterra en los cruces de eliminación directa.

LA PREOCUPANTE ADVERTENCIA SOBRE EL MUNDIAL

Más allá de sus pronósticos deportivos, la astróloga también hizo referencia a posibles situaciones de riesgo que podrían producirse durante la competencia.

Según explicó, visualiza amenazas vinculadas a la seguridad internacional y mencionó la posibilidad de atentados en distintas sedes del torneo, especialmente en Estados Unidos.“No iba a ser tan fácil que definitivamente Donald Trump no iba a pisar callos en Irán, Irak, Pakistán y en la India, en lugares muy fuertes, sin que le tumbaran completamente aviones, sin que le hicieran atentados en aeropuertos, en consulados o si no en los partidos”, manifestó.

En esa línea, señaló que Houston, Chicago y Miami serían algunas de las ciudades que requerirían mayores controles de seguridad durante el desarrollo del Mundial.