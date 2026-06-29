Si la clasificación de Cabo Verde para la Copa Mundial de la FIFA 26™ fue una hazaña, el partido contra Argentina por los 16° de final del viernes en Miami será un hito en su historia, por el cual el presidente de la isla africana decidió homenajear a Lionel Messi.

“Messi es un grande, es muy respetado en Cabo Verde. Para nosotros es el mejor del mundo. Representa la excelencia y la perfección del fútbol. Es una honra enfrentarlo”, enfatizó José María Neves en una nota con Super Deportivo Radio.

Entonces, el Jefe de Estado adelantó: “Le regalaremos una camiseta de Cabo Verde con el número 10 y su nombre".

Cape Verde players celebrate their 0-0 draw with Saudi Arabia after the World Cup Group H soccer match in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip)

“Será un reconocimiento al mejor jugador del mundo”, remató.

El gran Mundial de Cabo Verde

Por otra parte, el presidente destacó el rendimiento de su selección, que gracias a los tres empates en la fase de grupos logró pasar de ronda, dejando afuera nada menos que al Uruguay dirigido por Marcelo Bielsa.

El capitán de Argentina, Lionel Messi (10), celebra tras anotar de tiro libre contra Jordania en un partido del Grupo J del Mundial en Arlington, Texas, el sábado 27 de junio, 2026. (AP Foto/Tony Gutierrez) Por: AP Photo/Tony Gutierrez

“Estamos orgullosos por el desempeño que estamos teniendo en la Copa del mundo. Tenemos una selección que representa al pueblo caboverdiano con mucha resiliencia”, halagó al conjunto que tiene a Diócesis de Santiago a cargo.

“No estamos acostumbrados a superar nuestros propios límites y en esta Copa del mundo lo estamos logrando”, se jactó.

Al final, José María Neves describió qué significaría para ellos vencer al vigente campeón: “Sería un gran premio para nuestro pueblo. Superar todos nuestros límites. Si Cabo Verde le gana a Argentina, podríamos decir que ya ganamos la Copa del mundo. Sería la consagración ante el mundo”.