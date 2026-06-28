Mientras Antonela Roccuzzo y sus hijos Mateo y Ciro alentaban a la Selección Argentina desde uno de los palcos del estadio de Dallas, un detalle llamó la atención en las redes: Thiago Messi no estuvo presente junto a su familia durante el partido ante Jordania, que cerró la fase de grupos con victoria 3-1 y gol de tiro libre de Lionel Messi.

La empresaria compartió una foto familiar tras el triunfo de la Albiceleste, pero sus seguidores notaron la ausencia de Thiago en la imagen. La razón se conoció poco después: el hijo mayor del capitán argentino no pudo viajar a Dallas porque tenía un compromiso clave con la academia del Inter Miami.

Antonela Roccuzzo y sus hijos Mateo y Ciro Messi (Foto: Instagram @intermiamicf_academy)

Thiago disputó la final del MIC Football Punta Cana con la categoría Sub 14 del Inter Miami. El partido decisivo se jugó el domingo y terminó con victoria 3-0 ante Got FC, con goles de Roger Llaurado, Yohanne Calixte y Eleazar Guevara. Tras el triunfo, Thiago celebró con sus compañeros y posó con el trofeo en brazos.

Thiago Messi (Foto: Instagram @intermiamicf_academy)

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La propia Antonela Roccuzzo compartió en Instagram imágenes de los festejos del equipo de Florida, que se consagró campeón en el certamen juvenil internacional.

Thiago Messi (Foto: Instagram @intermiamicf_academy)

Thiago Messi (Foto: Instagram @intermiamicf_academy)

Luego de la consagración en República Dominicana, se espera que Thiago regrese a Estados Unidos para reencontrarse con su familia y seguir acompañando a Lionel Messi en el camino de la Selección argentina rumbo a la defensa del título mundial.

Thiago Messi (Foto: Instagram @intermiamicf_academy)

Thiago Messi (Foto: Instagram @intermiamicf_academy)

Al igual que su papá, Thiago ostenta la casaca con el número 10 pero suele desempeñarse en una posición más retrasada o como mediocampista, destacando por su actitud aguerrida, marca y recuperación de pelota.

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