Antonela Roccuzzo se sumó a la ola de solidaridad internacional tras los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela en las últimas horas.

A través de sus historias de Instagram, la rosarina compartió un mensaje de apoyo y difundió una campaña para colaborar con los afectados por la tragedia.

En su publicación, Antonela escribió: “Mis pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas por la terrible situación que enfrenta Venezuela en estos momentos”, junto a un enlace titulado “Ayuda para Venezuela”.

El posteo solidario de Antonela Roccuzzo en Instagram,

El gesto de Antonela y la campaña de ayuda

La esposa de Lionel Messi alentó a sus millones de seguidores a sumarse a la iniciativa solidaria. “Les dejo este link para quienes puedan y quieran ayudar”, agregó en su mensaje, invitando a colaborar con las víctimas.

Con este gesto, Roccuzzo se sumó a otras figuras internacionales que utilizan sus plataformas para visibilizar la emergencia humanitaria y promover campañas de asistencia.

Un hombre camina entre los escombros de un edificio que se derrumbó debido a los sismos ocurridos el día anterior en La Guaira, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey) Por: AP Photo/Pedro Mattey

El impacto de los terremotos en Venezuela

Los terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, dejaron un saldo devastador: al menos 188 muertos y más de 1520 heridos. Los equipos de rescate continúan trabajando entre edificios derrumbados y zonas afectadas, mientras la búsqueda de víctimas sigue activa.

El Gobierno reportó 157 desaparecidos, aunque registros ciudadanos elevan esa cifra a más de 38.000 casos. En este contexto, Antonela Roccuzzo eligió acompañar públicamente a las víctimas y ayudar a difundir vías para canalizar la ayuda.



