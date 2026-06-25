Antonela Roccuzzo se sumó a la ola de solidaridad internacional tras los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela en las últimas horas.
A través de sus historias de Instagram, la rosarina compartió un mensaje de apoyo y difundió una campaña para colaborar con los afectados por la tragedia.
En su publicación, Antonela escribió: “Mis pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas por la terrible situación que enfrenta Venezuela en estos momentos”, junto a un enlace titulado “Ayuda para Venezuela”.
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El gesto de Antonela y la campaña de ayuda
La esposa de Lionel Messi alentó a sus millones de seguidores a sumarse a la iniciativa solidaria. “Les dejo este link para quienes puedan y quieran ayudar”, agregó en su mensaje, invitando a colaborar con las víctimas.
Con este gesto, Roccuzzo se sumó a otras figuras internacionales que utilizan sus plataformas para visibilizar la emergencia humanitaria y promover campañas de asistencia.
El impacto de los terremotos en Venezuela
Los terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, dejaron un saldo devastador: al menos 188 muertos y más de 1520 heridos. Los equipos de rescate continúan trabajando entre edificios derrumbados y zonas afectadas, mientras la búsqueda de víctimas sigue activa.
El Gobierno reportó 157 desaparecidos, aunque registros ciudadanos elevan esa cifra a más de 38.000 casos. En este contexto, Antonela Roccuzzo eligió acompañar públicamente a las víctimas y ayudar a difundir vías para canalizar la ayuda.