El devastador terremoto que golpeó a Venezuela en las últimas horas también tuvo un fuerte impacto emocional en Catherine Fulop. La actriz y conductora, que siguió de cerca las noticias desde la Argentina, habló en Lape Club Social Informativo sobre la angustia que atraviesa mientras intenta mantenerse en contacto con sus familiares, quienes permanecen en la zona afectada.

Aunque llevó tranquilidad al confirmar que todos sus seres queridos están fuera de peligro, reconoció que el miedo se apoderó de ellos tras el sismo. “Mi familia por suerte está bien. La verdad que ha sido una noticia devastadora para todos nosotros y muy dura”, expresó.

CATHERINE FULOP CONTÓ CÓMO ESTÁ SU FAMILIA TRAS EL TERREMOTO EN VENEZUELA

La actriz explicó que sus sobrinas decidieron abandonar el edificio donde viven por temor a nuevos movimientos y buscar refugio junto a su abuela. Sin embargo, la vivienda de su madre tampoco quedó indemne.

“Mis sobrinas andan con miedo porque viven en un edificio y se fueron a la casa de mi mamá, que también presenta algunas grietas”, reveló, dejando en evidencia la incertidumbre que vive toda la familia mientras esperan conocer el verdadero alcance de los daños.

LA PREOCUPACIÓN POR EL ESTADO DE SALUD DE SU MAMÁ

Uno de los temas que más moviliza a Fulop es la situación de su madre, quien recientemente atravesó un delicado problema de salud y ahora enfrenta las consecuencias del terremoto.

“Parece que con el movimiento la casa de mi mamá se agrietó. Es una casa muy vieja y con todo lo que está pasando, por más que uno le mande ayuda, la peleamos”, explicó.

Luego recordó el difícil momento que atravesó su familia hace poco tiempo: “Mi mamá pasó por un problema de salud muy importante y casi la perdemos en este último tiempo. Es todo muy difícil, no sabemos exactamente cómo está su casa pero esperemos que no sea tan grave”.

Crédito: America

Incluso contó que antes del sismo ya venían conversando sobre el deterioro de la vivienda. “Esta semana veníamos justamente hablando de las paredes que se están cayendo y las tuberías colapsadas”, agregó.

EL DURO ANÁLISIS DE CATHERINE FULOP SOBRE LA SITUACIÓN EN VENEZUELA

Más allá del drama personal, Fulop sostuvo que la tragedia dejó al descubierto las profundas falencias estructurales que, según su mirada, afectan al país desde hace años.

“Va a ser duro para todo el país porque esto es el comienzo de una tragedia que sigue en Venezuela por una desidia que hemos vivido durante tantos años”, afirmó.

En ese sentido, lamentó las dificultades que enfrentan los equipos de emergencia para asistir a las víctimas. “En Venezuela falla todo, fueron 27 años de abandono total al pueblo. No hay servicios ni hospitales, menos maquinaria”, sostuvo.

Finalmente, expresó su mayor preocupación por las tareas de rescate. “No sé si va a poder llegar la maquinaria a tiempo para salvar vidas, la gente está trabajando con las manos”, dijo conmovida.

Antes de cerrar su mensaje, la actriz invitó a colaborar con las organizaciones que ya están brindando asistencia a los damnificados y recordó que existen di