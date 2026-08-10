Sabrina Rojas confirmó que se separó de José “Pepe” Chatruc después de seis meses de noviazgo. La conductora y modelo decidió romper el silencio ante las versiones que comenzaron a circular sobre el final de la relación y explicó en primera persona qué pasó entre ellos.

A través de sus historias de Instagram, Sabrina compartió un extenso mensaje en el que dejó en claro que la ruptura no se produjo por una infidelidad, una pelea ni un conflicto puntual, sino por el desgaste natural del vínculo.

“Paso por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos”, comenzó escribiendo.

Por qué se separaron Sabrina Rojas y José Chatruc

En su mensaje, Sabrina Rojas explicó que la decisión de terminar la relación fue consensuada y que ambos llegaron a la conclusión de que ya no tenía sentido continuar si el vínculo había cambiado.

“Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció”, expresó la conductora al referirse al motivo de la separación.

Además, contó que después de una conversación entre ambos pudieron entender que lo mejor era no forzar la relación.

“Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla”, escribió.

De esta manera, Sabrina buscó llevar tranquilidad y evitar especulaciones alrededor del final de su romance con el exfutbolista.

Foto: @rojassasi

Sabrina Rojas habló con cariño de José Chatruc

Más allá de confirmar la separación, la conductora tuvo palabras muy afectuosas para quien fue su pareja durante los últimos meses.

Sabrina destacó especialmente la importancia que tuvo Chatruc en su vida y aseguró que conserva un recuerdo positivo de la relación.

“José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años”, expresó.

Y agregó: “Por eso estos meses me los guardo como un hermoso recuerdo”.

El mensaje terminó con un breve “Fin ❤️”, con el que Sabrina dio por cerrado el capítulo sentimental.

José Chatruc y Sabrina Rojas. (Foto: @rojassasi)

Sabrina Rojas y José Chatruc: una relación que duró seis meses

El romance entre Sabrina Rojas y José Chatruc había comenzado a fines de 2025 y rápidamente se convirtió en una de las relaciones que más llamó la atención dentro del mundo del espectáculo.

La conductora había vuelto a apostar al amor después de sus relaciones anteriores y se mostró muy feliz durante los primeros meses junto al exjugador de fútbol.

Chatruc, de 48 años, tuvo una extensa carrera como futbolista profesional, principalmente como mediocampista. Tras retirarse de las canchas, se mantuvo vinculado al mundo del deporte y también tuvo distintas participaciones en medios de comunicación.

Rojas, por su parte, venía de una etapa sentimental marcada por su separación de Luciano Castro, con quien tuvo dos hijos, Esperanza y Fausto. Luego de varios años de relación, ambos lograron construir un vínculo de respeto y buena convivencia como padres.

Ahora, Sabrina vuelve a encontrarse soltera y eligió contar públicamente el final de su relación con Chatruc sin exponer conflictos ni buscar culpables.

Su mensaje fue claro: la magia se terminó, ambos lo hablaron y decidieron no forzar algo que ya no funcionaba como antes.