Facundo Moyano rompió el silencio en redes sociales después del escándalo que protagonizó junto a su pareja, Candela Arizaga, y lo hizo con una imagen que rápidamente llamó la atención.

El exdiputado publicó en Instagram una sugestiva fotografía en la que se lo ve sosteniendo un rosario enrollado en una de sus manos. Para acompañar la postal, eligió un emoji donde se ven dos manos juntas como rezando, en un gesto que no pasó inadvertido en medio del conflicto judicial que atraviesa.

La reaparición virtual de Moyano ocurrió luego de que se conociera que la Justicia porteña rechazó su pedido para levantar la perimetral impuesta sobre Arizaga. La medida le prohíbe acercarse a menos de 300 metros de la joven y también establece una restricción de contacto.

Foto: Captura de Instagram Stories (@facundomoyanook)

Días atrás, Candela se había manifestado a través de una historia de Instagram, con un comunicado en letras blancas sobre fondo negro, donde se refirió tanto a su estado de salud como al de su mascota: “Ya estoy bien. Mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon, tengo errores como cualquiera. A la gente que me bardea le deseo mucho amor”, expresó, sin hacer referencias directas a lo ocurrido.

Candela Arizaga. (Foto: Movilpress)

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CANDELA ARIZAGA ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS EL ESCÁNDALO CON FACUNDO MOYANO: “TENGO ERRORES COMO CUALQUIERA”

Después de varios días de silencio y de quedar envuelta en un escándalo con Facundo Moyano que generó una fuerte repercusión mediática, Candela Arizaga reapareció en sus redes sociales con un mensaje en el que buscó llevar tranquilidad y agradecer el apoyo que recibió.

A través de una historia de Instagram, la joven escribió un comunicado en letras blancas sobre fondo negro, donde se refirió tanto a su estado de salud como al de su mascota: “Ya estoy bien. Mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon, tengo errores como cualquiera. A la gente que me bardea le deseo mucho amor”, expresó, sin hacer referencias directas a lo ocurrido.

El posteo llegó luego del escándalo que protagonizó junto a Facundo, un episodio que tomó estado público tras la intervención policial y que derivó en una gran exposición mediática. Según trascendió, el conflicto se produjo en el domicilio que compartían y motivó la presencia de efectivos policiales, mientras que distintas versiones sobre lo sucedido comenzaron a circular en las horas posteriores.