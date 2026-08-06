Por primera vez desde el confuso episodio que la tuvo como protagonista junto a Facundo Moyano en la vía pública, Candela Arizaga, de 23 años, declaró en la Justicia y luego enfrentó a la prensa y dio su versión de los hechos tras recuperarse.

La joven confirmó que sigue de novia con el dirigente político y pidió que se levante la restricción que les impide verse. Durante el contacto con los medios, Arizaga fue consultada sobre su vínculo con Moyano y respondió de manera contundente: “No hubo violencia, es mi novio”.

Candela Arizaga habló con la prensa tras el episodio con Facundo Moyano (Foto: captura de TN).

Además, negó cualquier tipo de violencia en la relación : “Obvio que no. Si no, yo sería la primera en decirlo”. La influencer también aseguró que no tuvo miedo en ningún momento y que, si hubiera existido alguna situación de violencia, lo habría contado.

EL BROTE PSICÓTICO Y LA SITUACIÓN ACTUAL DE CANDELA ARIZAGA

En medio de las preguntas, Candela reconoció que atravesó un momento difícil: “Tuve un brote psicótico lamentablemente que lo voy a trabajar de acá en adelante para estar bien”.

Sobre el impacto en su vida personal, Arizaga contó que está sobrellevando la situación y que recibió mucho hate en las redes sociales. “¿Qué no me dicen?”, expresó, aunque agradeció que su entorno la apoye y destacó que su mascota está bien y en Rosario.

Candela Arizaga. Fotos: Instagram candelamagaliok

LA RELACIÓN CON FACUNDO MOYANO Y EL PEDIDO A LA JUSTICIA

Consultada sobre su vínculo actual, Candela fue clara: “Sí, obvio”, respondió cuando le preguntaron si seguía de novia con Moyano. Además, manifestó su deseo de volver a verlo y pidió que la Justicia levante la restricción que les impide comunicarse.

Así escapaba Candela Arizaga de Facundo Moyano.

“Espero verlo pronto”, dijo, y aclaró que no puede tener contacto con Moyano hasta que la fiscalía lo autorice. También negó versiones sobre un supuesto arreglo o intervención de terceros en la causa.

LA DEFENSA, EL CAMBIO DE ABOGADO Y LA VERSIONES SOBRE EL CONSUMO

Arizaga explicó que al momento del episodio no tenía abogado y que, tras tomar conciencia de la situación, buscó asesoría legal. Agradeció la ayuda de Estorto, quien se comunicó con su familia, pero aclaró que luego eligió a otro profesional para representarla.

Sobre las versiones de consumo, Candela evitó dar detalles y negó que hayan estado tres días consumiendo. “No fueron tres días”, afirmó, y reiteró que no va a hablar sobre ese tema. También desmintió que hayan existido golpes y remarcó: “Si ves las cámaras, yo huía de todo el mundo”.

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