La China Suárez reaccionó con humor a la polémica que terminó con Mauro Icardi inhabilitado para manejar. Después de que se conociera la decisión del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, la actriz se encontró con una particular parodia del video que había publicado junto a su pareja y no pudo evitar comentarla.

El humorista Pablito Castillo (@pablitocastilloo) tomó las imágenes que habían protagonizado la China e Icardi dentro del auto y realizó su propia versión en tono de comedia. El video rápidamente llamó la atención de sus seguidores y también llegó hasta la actriz, que decidió interactuar con la publicación.

La actriz reaccionó con dos emojis de risa y un “Buenísimo” a la parodia del video de Pablito Castillo (Foto: Instagram @pablitocastilloo)

La respuesta de la China fue breve pero contundente: dos emojis de risa y un “Buenísimo”. De esta manera, la actriz dejó en claro que se tomó con humor no solo la imitación del polémico video terminó generando consecuencias para Icardi, sino que fue su forma de responderle a las autoridades.

Leé más:

Mauro Icardi quedó inhabilitado para manejar por el video de la China Suárez: qué pasó

LA CHINA SUÁREZ VIO LA PARODIA DEL VIDEO QUE COMPLICÓ A ICARDI Y REACCIONÓ CON DOS EMOJIS

La publicación original había sido realizada por la China durante el fin de semana. En las imágenes se la podía ver dentro de un vehículo junto a Icardi, mientras se quitaba el cinturón de seguridad y sacaba gran parte de su cuerpo por la ventanilla con el auto en movimiento. La actriz había musicalizado el momento con Training Season de Dua Lipa, y lo acompañó con una romántica declaración hacia el futbolista.

La repercusión del video llevó al Ministerio de Transporte bonaerense a intervenir. Desde el organismo señalaron que la conducta implicaba un riesgo para la China, los demás ocupantes y terceros, y cuestionaron además que Icardi continuara conduciendo mientras su pareja se encontraba fuera del habitáculo. Al verificar la documentación, la Provincia informó que el futbolista tenía su licencia vencida y dispuso su inhabilitación preventiva.

(Foto: X.com / @mauroicardi) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Mientras Icardi salió públicamente a responderle al Ministerio de Transporte y cuestionó la medida, la China eligió otro camino: se tomó con humor la parodia de su polémico video. Su “Buenísimo” acompañado por emojis de risa fue, hasta el momento, su reacción frente a las repercusiones que tuvo aquella publicación que comenzó como una escena romántica y terminó provocando una sanción para su pareja.

Leé más:

La furiosa respuesta de Mauro Icardi al Ministerio de Transporte: “Me parece raro que hasta ustedes se me cuelguen de las...”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.