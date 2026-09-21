Este domingo, Eugenia “China” Suárez compartió con sus seguidores un momento muy especial en la vida de Amancio, su hijo de 6 años, que disputó su primer campeonato de fútbol. La actriz siguió el partido junto a Mauro Icardi, su mamá, y sus hijas Magnolia y Rufina. En el lugar, además, estuvo Benjamín Vicuña, quien alentó a su hijo más pequeño.
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A través de sus historias de Instagram, la China publicó imágenes de Amancio durante el encuentro y expresó su emoción por este nuevo desafío deportivo. “Jugó su primer campeonato mi Amanshuli”, escribió.
Por su parte, Benjamín Vicuña eligió postear imágenes de Amancio junto a su equipo y las reflejó en su cuenta de Instagram.
Al finalizar el partido, la actriz compartió otra imagen de su hijo y reveló, orgullosa, que había convertido uno de los goles del encuentro: “Y metió un gol”.
UN DOMINGO EN FAMILIA
Después del partido, todos regresaron a la casa y allí la China volvió a compartir con sus seguidores un momento protagonizado por su hijo. En un video que publicó en sus redes, escribió: “Se agrandó”.
En las imágenes se escucha a la actriz hablar con el pequeño sobre su actuación durante el campeonato. “¿Quién metió su primer gol?”, le preguntó. Amancio respondió rápidamente: “Yo”. Sin embargo, segundos después y, con tono sobrador, corrigió la frase: “¡¿Mi primer gol?!”. La China, entre risas, le respondió: “Bueno, en un campeonato...”.