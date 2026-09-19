La actividad de China Suárez en las redes sociales se intensificó en las últimas horas, al punto que la novia de Mauro Icardi mostró cómo se despertó este sábado.

“Maquillate conmigo un sábado a las 8 de la mañana”, describió el video que posteó, y en el que justmente se aplica productos de belelza.

“Con sueño y la peor de las ondas”, remató irónica.

China Suárez mostró su rutina de maquillaje diario.

El video lo hizo mientras iba de acompañante en un auto, aunque no llegó a revelar quién era el conductor.

El costo de la belleza

Si bien a cara lavada estaba bonita, a lo largo de viaje la China se aplicó tres productos de primera línea en la piel de la cara: corrector de ojeras, iluminador y rubor.

Sin contar la base previa y el labial.

A eso le sumó una máscara de pestañas.

Al final, la China Suárez cerró con un beso a la cámara, pero mantuvo su rostro serio.