Las altas temperaturas llegaron a Buenos Aires y la China Suárez aprovechó el buen clima para disfrutar de una jornada al aire libre. Desde la pileta de su casa, la actriz compartió una serie de imágenes en bikini que rápidamente generaron repercusión en las redes sociales.

La publicación acumuló elogios y mensajes positivos de sus seguidores, pero también aparecieron comentarios críticos sobre su cuerpo. Lejos de ignorarlos, la actriz decidió responder y protagonizó un fuerte intercambio con algunos usuarios.

LA CHINA SUÁREZ RESPONDIÓ A LAS CRÍTICAS POR SUS FOTOS EN BIKINI

Ante los cuestionamientos que recibió, la China Suárez salió al cruce de sus detractores y calificó de “envidiosas” a algunas de las personas que dejaron mensajes negativos.

Además, la actriz destacó el momento personal que atraviesa y aseguró que está feliz con su presente. En medio de su descargo, también hizo referencia a Mauro Icardi, a quien definió como “el mejor novio del mundo”.

Sus respuestas no pasaron inadvertidas y generaron todavía más repercusión alrededor de las imágenes que había publicado.

El gesto de Mauro Icardi con la China Suárez tras las críticas por sus fotos en bikini. Crédito: Instagram

EL GESTO DE MAURO ICARDI PARA BANCAR A LA CHINA SUÁREZ

En medio de la polémica, Mauro Icardi decidió demostrar públicamente su apoyo a la actriz. El futbolista comentó la publicación con una serie de emojis con los que dejó en evidencia su admiración y afecto por su pareja.

El gesto virtual llamó la atención de los seguidores y fue interpretado como una muestra de respaldo después de los cuestionamientos que recibió la China por su físico.

No es la primera vez que ambos enfrentan comentarios negativos en las redes sociales. Desde que hicieron pública su relación, suelen recibir críticas y, en distintas oportunidades, optaron por responderlas o apoyarse públicamente.