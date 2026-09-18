Así como le ocurrió a otras figuras del espectáculo, Melody Luz contó por primera vez que, tiempo atrás, fue víctima de una situación de acoso por parte de un famoso. A pesar de lo ocurrido, la bailarina optó por guardar el silencio y, si bien ahora contó lo ocurrido, decidió no dar a conocer el nombre.

En “Storytime”, el nuevo programa de Bondi Live del cual es parte, Melody reconoció que vivió una incómoda situación dentro del ambiente artístico cuando fue contratada para trabajar en el videoclip de un conocido artista.

“Lamentablemente tenés que guardarte un montón de cosas que pasan en los laburos porque después hablan mal de vos cuando solamente querías trabajar”, empezó diciendo la bailarina que no quiso dar a conocer el nombre.

(Foto: Instagram@melodyluz)

MELODY LUZ CONTÓ QUE SUFRIÓ ACOSO POR PARTE DE UN FAMOSO

En “Storytime”, Melody Luz contó que durante un ensayo para su primer proyecto laboral junto a una figura pública, este artista intentó darle un beso y ella se negó. “Bueno, entonces no lo hacés”, fue la respuesta que obtuvo inmediatamente.

La situación no terminó ahí. La mánager del artista también la maltrató y la intentó ningunear después de lo ocurrido. “No lo quiero nombrar porque después se me viene todo en contra y la verdad que es una lucha que ya no tengo ganas”, dijo.

Melody Luz contó que sufrió acoso por parte de un famoso (Video: Bondi Live)

Ante la pregunta de Nazarena Vélez sobre si el artista tenía mucho poder Melody dijo: “No sé si poder es la palabra, pero sí es reconocido”. Y sumó: “Hay gente que no separa el arte del artista. Endiosan su arte, pero sabiendo todos los problemas que tiene como artista. Encima yo fui a trabajar, no es que quería algo más”.

A su vez, Melody admitió: “Por primera vez me sentí sucia, me sentí usada, me sentí humillada, una hormiguita”. A pesar del mal momento vivido, la bailarina estuvo en el proyecto y aclaró que el beso no se concretó porque “no iba”.

Por último, contó que “por suerte” nunca más lo tuvo que volver a ver. “Pero cuando me lo nombran o escucho su música o lo que sea, es como... no puedo”, cerró.