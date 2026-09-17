El fuerte descargo de Eugenia “la China” Suárez después de las críticas que recibió por compartir fotos en bikini continúa generando repercusiones. Luego de que la actriz defendiera su cuerpo, su aspecto natural y su presente sentimental, Nora Colosimo analizó sus palabras y tuvo una particular interpretación sobre el mensaje.

En medio de la polémica, la mamá de Wanda Nara puso el foco justamente en la decisión de la China de publicar ese tipo de mensajes: “Es toda una provocación. Esta mujer no hace más que provocar a Wanda desde el día 1 que se metió en la cama en el medio de una familia. La China justo ahora quiso explicar que trabajó durante 25 años y que ahora disfruta no hacer nada. Me parece fantástico”, comenzó diciendo.

Sin embargo, cuando sus compañeros plantearon que la publicación podía ser interpretada como una provocación, Nora agregpó: “Ella nunca sube nada. Ella era re cool, ¿no? ¿Dónde se le fue lo cool? Ahora se volvió mediática".

Foto: Captura (América)

“Mis nietas están enfermas y ella hoy necesita decir que está buenísima, que su cara es natural, que nació con esos labios y que el novio la ama tanto. ¿Quién lo puso en duda?“, lanzó, en referencia a Mauro Icardi y las pequeñas que Wanda tiene con el futbolista.

“Para mí, postear eso, para reforzar eso, es un nivel de inseguridad”, intervino Carla Czudnowsky. Y Nora cerró, filosa: “¿Tenés alguna duda? Lo heaters reaccionaron a las historias que hizo la China".

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

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YANINA LATORRE FULMINÓ A LA CHINA SUÁREZ TRAS SU DESCARGO POR LAS FOTOS EN BIKINI

Luego de que Eugenia “la China” Suárez decidiera ponerle fin a las críticas que recibió por compartir fotos en bikini y responder con un contundente descargo a quienes criticaron su cuerpo, Yanina Latorre se metió de lleno en la polémica y analizó el descargo sin filtro.

“Ay, me deprime. Así no se va a comprar nunca el cariño de la gente. Tiene 10, 15 bolu... que la defienden en Twitter y nada más. Está todo el día peleando como él (por Mauro Icardi). Se arruinaron la vida mutuamente”

“Yo te voy a decir una cosa, China de mi corazón, bonita: si te dicen cuadrada, que no tiene cintura, la que te lo dice está mal del marote, pues sos una bomba, punto uno”, expresó Yanina.

Foto: Captura de video de X (@Observador1079)

“Pero si vos lo contestás es porque te afecta. Si ella fuera feliz, no tiene tiempo en detenerse, en leer todo eso”, agregó, contundente con su postura.

Yanina Latorre: “Yo te voy a decir una cosa, China de mi corazón, bonita: si vos contestás es porque te afecta. Si ella fuera feliz, no tiene tiempo en detenerse, en leer todo eso”.

“Yo digo el embole que se debe estar pegando en la casa de los sueños. Si yo tengo que estar tres meses, cuatro, cinco, un año metido en mi casa con Diego todo el día tomando sol en el jardín, me pego un tiro a la con... ¿No tiene una amiga para tomar mate? ¿No va a la manicura? ¿No va al supermercado? Todo lo que hace es con Icardi”, cuestionó. Y cerró con una reflexión sobre la necesidad de preservar espacios propios dentro de una relación: “Tiene que haber aire en la pareja, una vida”.